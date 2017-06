Menneisyyden möröt uusiokäytössä The Mummy -elokuvassa

The Mummy, Yhdysvallat 2017. Ohjaus: Alex Kurtzman. Pääosissa: Tom Cruise, Sofia Boutella, Russell Crowe. – Plaza & Star, Oulu.

Kuten tunnettua, kierrätys on aina ollut kovassa huudossa Hollywoodissa, jossa on jatkuvasti pula aiheista ja ideoista. Mutta nykyään suositut brändit saavat ”rebootin” eli uudelleenkäynnistyksen niin tiheään tahtiin, että tulee vaikutelma elokuvateollisuudesta epätoivoisesti kannibalisoimassa itseään.

Tähän nähden kuulostaa mainiolta, että Universal-tuotantoyhtiössä on havahduttu muistamaan oman historiallisen katalogin aarteet.

1900-luvun alkuvuosikymmenillä Universalin hirviöelokuvat olivat oma käsitteensä. Dracula, Frankensteinin hirviö, Ihmissusi ja muut kammotukset vainosivat valkokankaita yleisöjen kylmiväksi ihastukseksi.



Nyt Universal on päättänyt ottaa menneisyytensä möröt uudelleen käyttöön. Tokihan kyseisistä hirviöistä on aiemmminkin tehty uudelleenfilmatisointeja, mutta nyt aihepiiri on tarkoitus brändätä yhdeksi paketiksi nimeltä Dark Universe.

Esikuvana on Marvel-studion "elokuvallinen universumi", jossa yksittäisten supersankarien yksittäiset elokuvat risteävät toistensa kanssa.

Sama on siis tarkoitus tehdä kauhuhahmoille.

Nykyajassa tapahtuvien leffojen yhdistävänä tekijänä toimii Russell Crowen esittämä tohtori Henry Jekyll (tiedättehän, Jekyll ja Hyde).





Mutta kuten ajan hengestä perillä olevat jo varmaan arvasivatkin, Dark Universe on jotain aivan muuta kuin alkuperäisten elokuvien tummaa tunnelmointia.

Brändin aloittava The Mummy on nimittäin juuri sellainen erikoistehostevetoinen, rytisevä toimintaspektaakkeli, joita studiot nykyään isolla rahalla tuottavat, rikkoakseen ensimmäisen viikonlopun katsojaennätyksiä.

Vuoden 2017 Mummy muistuttaakin enemmän 2000-luvun alussa melskanneita Muumio-elokuvia kuin Universalin alkuperäisiä tuotoksia.





Tom Cruise jatkaa uraansa toimintaelokuvien Duracell-pupuna esittäessään aarteenmetsästäjänä keikkailevaa solttua Nick Mortonia.

Morton tupsahtaa vahingossa egyptiläiseen hautakammioon, josta vapautuu kirouksen kautta yliluonnolliset voimat saanut naismuumio Ahmanet (algerialaisnäyttelijätär Sofia Boutella). Ja sitten ryskätään.

Seikkailu-, huumori- ja kauhuelementtiensä kesken The Mummy ei löydä oikein minkäänlaista tasapainoa.

Vaikka kaikenlaista poliittista kommentaaria välttääkin, viimeaikaisten terrori-iskujen valossa ei voi olla kiinnittämättä huomiota siihen, kun Lähi-idästä (joskin ajalta ennen islamia) saapunut pahis kylvää tuhoa Lontoon keskustassa.

Tai kun omaa yliluonnollista lainvalvontayksikköään johtava Jekyll kertoo, miten "meidän maailmamme ulkopuolelta" peräisin oleva paha pyrkii kaikin keinoin livahtamaan sisään.

Kaiken kaikkiaan The Mummy tuntuu menetetyltä mahdollisuudelta.

Perinteelle kumartavan kauhueepoksen sijaan saimme jälleen yhden massakulutusta varten masinoidun vuoristoratakokemuksen.