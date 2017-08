Mediat: Jerry Lewis on kuollut – tähdet muistavat koomikkolegendaa Twitterissä

Yhdysvaltalainen koomikko Jerry Lewis on kuollut, kertoivat sunnuntaina useat mediat, kuten Variety ja New York Times. Lewis kuoli sunnuntaina kotonaan Las Vegasissa 91-vuotiaana.

Lewis oli yksi 1950- ja 1960-lukujen suosituimmista koomikoista. Hänet muistetaan muun muassa elokuvista Jerry piccolona ja Koomikkojen kuningas. Lisäksi hän menestyi laulajana, elokuvatuottajana ja -käsikirjoittajana.

Lewis aloitti uransa Dean Martinin koomikkoparina toisen maailmansodan jälkeen 1940-luvulla. Ensin yökerhoissa esiintynyt Martin ja Lewis -duo nähtiin myöhemmin myös valkokankaalla. Kaksikon ensimmäinen Tontut toverukset -niminen elokuva julkaistiin vuonna 1949.

Lewis voitti uransa aikana lukuisia palkintoja, muun muassa American Comedy Awardsissa ja Venetsian elokuvajuhlilla, kertoo elokuvasivusto IMDb.



Useat Hollywood-tähdet reagoivat koomikkolegendan kuolemaan sunnuntaina Twitterissä.

Star Trekin kapteeni Kirkinä tunnetun William Shatnerin tviitti:

Condolences to the family of Jerry Lewis. The world is a lot less funnier today. ☹️ — William Shatner (@WilliamShatner) 20. elokuuta 2017

Koomikko Whoopi Goldbergin tviitti:

Jerry Lewis passed today,millions around the world loved him,millions of kids he helped w/his telethons. R.I.P. &condolences 2 his family — Whoopi Goldberg (@WhoopiGoldberg) 20. elokuuta 2017

Will & Grace -sarjasta tutun Sean Hayesin tviitti:

We lost one of the great ones today...possibly the greatest. Jerry Lewis was one of my comedy heroes & was a gigan… https://t.co/Baob4Gn29E pic.twitter.com/dmkjsDlPHi — Sean Hayes (@SeanHayes) 20. elokuuta 2017

Näyttelijä Jamie Lee Curtisin tviitti: