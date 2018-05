McConaughey matkustaa kauas

Kriitikko Pekka Eronen valitsee kolme päivän kiinnostavinta tvelokuvaa.

Interstellar

★★★★ Ruoka on loppumassa Maasta ja ekokatastrofi puskee silmiin kitkerää savua. Maanviljelijä Cooper saa tarjouksen palata astronautin hommiin: etsimään ihmiskunnalle pelastusta yllättävästä paikasta. Tässäkin elokuvassa ohjaaja Christopher Nolanin kunnianhimo on planetaarista luokkaa. Pieni tärkeilyn tunne on lähellä, mutta tieteisseikkailun inhimillinen sydän pysyy kiitettävästi Matthew McConaugheylla. Ensiesitys. (USA 2014)

Nelonen sunnuntai 27.5. klo 21.00

Dodgeball - boltsit pelissä

★★ Punoittavat läiskät ovat ihosta jo kadonneet, mutta muistot kirveltävät yhä. Kyllä: koulun polttopallopelejä tässä muistelen. Ne tulevat väkisinkin mieleen, kun Rawson Marshall Thurberin puolikuntoista urheilukomediaa katsoo. Vince Vaughn ja Ben Stiller ovat kuntosalien omistajia, jotka valmentavat joukkueitaan lajin kansainväliseen turnaukseen erilaisin metodein. Rento Reiska saa vastaansa hormoonihysteerikon. (USA 2004)

Sub sunnuntai 27.5. klo 21.00

Phone Booth

★★★ Eipä elokuva voisi olla tämän kauempana Interstellarin universumeita syleilevästä meiningistä. Joel Schumacher jumittaa jännärinsä yhteen newyorkilaiseen kadunpätkään ja puhelinkoppiin, mutta ahtaan paikan kelju tuntu kuuluu asiaan. Colin Farrell saa luvan käydä läpi kaikki paniikin ja hikisen otsan vivahteet, kun näkymättömissä pysyttelevä tarkka-ampuja ottaa itserakkaan PR-miehen tähtäimeensä. (USA 2002)

Fox sunnuntai 27.5. klo 21.10