Madonna puhui marssijoille Washingtonissa

Washingtonissa popin supertähti Madonna on yllättäen noussut lavalle puhumaan naisten marssin osallistujille. Madonna toivotti osallistujat tervetulleiksi osallistumaan rakkauden vallankumoukseen ja sanoi naisten kieltäytyvän hyväksymästä uutta tyrannian aikakautta.

- Me emme pelkää. Me emme ole yksin. Me emme peräänny. Yhtenäisyydessämme on voimaa. Millään meitä vastustavalla voimalla ei ole mahdollisuuksia, kun se kohtaa todellisen solidaarisuuden, Madonna sanoi.

Madonna, joka kampanjoi demokraattien ehdokkaan Hillary Clintonin puolesta, sanoi Billboard-lehden haastattelussa, etteivät naiset äänestäneet riittävästi Clintonia, koska "naiset vihaavat naisia".

- Vasta tämä pimeys herätti meidät. Hyvyys ei voittanut näitä vaaleja, mutta se voittaa lopulta, Madonna sanoi marssijoille.

Järjestäjien mukaan marssille on voinut saapua jopa puoli miljoonaa osallistujaa.