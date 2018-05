Lippuasuihin pukeutuneet britit tietävät Saara Aallon pääsevän viiden joukkoon – "Kaikki Britanniassa rakastavat häntä"

Upeisiin Britannian lippuasuihin pukeutuneet Harriet Jones ja Sophie Cole suuntasivat tuhansien muiden euroviisufanien kanssa Lissabonin Altice-areenan euroviisufinaaliin, joka alkoi kello 22 Suomen aikaa.

– Me rakastamme euroviisuja ja Saara Aaltoa. Kaikki Britanniassa rakastavat häntä, he innostuvat.

Saara Aallon sijoitus on naisten mukaan viiden joukossa. He eivät kuitenkaan usko Britannian mahdollisuuksiin, vaikka tietenkin liputtavat kotimaan puolesta.

– SuRie ei ole kovin hyvä.

Areenan edustalla juhlat jo pari tuntia ennen finaalia

Euroviisuareenan edessä oli värikkäät ja iloiset juhlat. Musiikki ja hienot asut antoivat puheenaiheita ja kuvattavaa.

Israelilainen Omri Arad on varma Israelin edustajan Netan voitosta.

– Tänään tulee voitto, numero yksi. Hän on ainutlaatuinen ja erityinen. Laulu on hyvä ja rytmi on hyvä.

Saara Aaltoa Arad veikkaa kymmenenneksi.

Australialaisperhe aloittaa maailmanympärimatkan viisuista

Australialainen perheenisä Frank Alvaro ja hänen lapsensa Andre sekä Serene tulivat euroviisuihin ensimmäistä kertaa.

– Euroviisuissa pitää käydä kerran elämässä. Tämä on myös minun 50-vuotisjuhlamatkani, kertoo Frank Alvaro.

Perhe on ensimmäistä kertaa Portugalissa. Samalla, kun he kerran tulivat Eurooppaan asti, he aloittavat maailmanympärimatkan, joka kestää seitsemän viikkoa.

Australian edustaja Jessica Mauboy saa perheeltä kehuja. Mauboy muuten edustaa Australian alkuperäisasukkaita, aboriginaaleja. Tausta näkyy hänen yhdessä tanssiliikkeessään, Alvaro kertoo.

– Hän on energinen ja käyttää koko lavaa.

Lapset saavat kerrankin luvan kanssa valvoa yöhön asti.

– Se on minun suosikkijuttuni tässä, Andre Alvaro sanoo.

Saara Aallon tukijat jakoivat fanimateriaalia

Suomalaiset Kristoffer Ignatius ja Mikko Fali jakoivat fanituotteita ja Suomen lippuja areenan edessä.

He ovat todella ylpeitä siitä, että tänä vuonna Suomen edustaja ei arkaile, vaan on räiskyvä ja näkyvä, eikä jätä ketään kylmäksi. Se on tuonut finaalipaikan ja voi tuoda kovan sijoituksen.

– Kunnon röyhkeä asenne ja tähdätään korkealle, Ignatius ihastelee.

Hän on tehnyt Saara Aallon kanssa yhteistyötä muun muassa somessa.

Yleisöhavainnot perjantain jury- eli tuomaristofinaalista kertovat hyvää. Parhaiten ihmiset olivat bilettäneet ja osanneet sanat Kyproksen, Australian, Israelin, Ranskan – ja Suomen – laulujen aikaan. Näissä lauluissa kaikki olivat laulaneet mukana ja nousseet seisomaan penkeistään.

Virolaiset toivovat välttävänsä viimeisen sijan

Nuori virolaisporukka ei puolestaan liikoja paukuttele henkseleitä oman maansa finaaliodotuksien suhteen. Taavi Pleiats, Marit Kobakene, Maria Selpova ja Kristin Hint toivovat, ettei Viro jää viimeiseksi.

He ovat euroviisuissa ja Lissabonissa ensimmäistä kertaa. Virolaiset arvelevat, että Suomi tuskin voittaa.

– Lauluja esitys ovat kuitenkin hyvät.

Espanjalainen Cesar Fernandez ja itävaltalainen Martin Schmid kannattavat Kyprosta.

– Iltaan kuuluu paljon tulta ja ilotulitusta, Fernandez kaavailee enteellisesti.

Heidän veikkauksensa on, että Ruotsi voi haastaa voittotaistossa. Saara Aallolla on hyvä laulu, mutta lavashow on vain liikaa – liian paljon kaikkea.

– Noin sija 15, kuuluu arvio Suomesta.