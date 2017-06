Leffakritiikki: Tupac Shakurin vivahteikas elämä ja väkivaltainen kuolema

All Eyez on Me, Yhdysvallat 2017. Ohjaus: Benny Boom. Käsikirjoitus: Jeremy Haft, Eddie Gonzalez & Steven Bagatourian. Kuvaus: Peter Menzies Jr. Pääosissa: Demetrius Shipp Jr., Danai Gurira, Kat Graham. – Plaza & Star, Oulu.

Yhdysvaltalaisen rap-artistin ja näyttelijän Tupac Shakurin (1971–1996) lyhyelle uralle mahtui melkoinen liuta hittejä, mutta vieläkin pitempi lista kertyi hänen rikosrekisteristään. Taitelijanimellä 2Pac tunnettu Shakur sai kyseenalaisen kunnian olla ensimmäinen artisti, jonka albumi nousi ilmestyessään suoraan listaykköseksi artistin itsensä istuessa vankilassa.

Aiemmin lähinnä musiikkivideoiden ja lyhytelokuvien parissa kunnostautuneen Benny Boomin ohjaama All Eyez on Me tuo esille molemmat puolet.



Tarinan keskeiseksi pointiksi nousee se, kuinka Shakur kantoi huolta mustien asemasta Yhdysvalloissa ja toi viestiä esille teksteissään. Esikuvat olivat omasta takaa, sillä äiti Afeni (Danai Gurira), isä Billy Garland ja isäpuoli Mutulu (Jamie Hector) kuuluivat kaikki Mustiin panttereihin. Tupac tosin varttui ilman kumpaakaan isähahmoa.

Elokuva kelaa Tupacin lapsuuden nopeasti muutaman edellistä tukevan kohtauksen kautta, mutta muutoin se yrittää käydä läpi koko Tupacin lyhyen joskin vivahteikkaan ja kompleksisen elämän.

Tunteelta pikakelauksesta ei voi välttyä – olkoonkin, että elokuvan löyhänä kehyskertomuksena on vankilassa kuvattava haastattelu.

Paljon on myös jouduttu oikomaan. Ensimmäisen sooloalbumin tekeminen tuskin kävi ihan niin helposti kuin elokuva esittää.

Levy-yhtiö haluaa hyllyttää 12-vuotiaasta hyväksikäytetystä tytöstä kertovanBrenda's Got A Baby -kappaleen, mutta Tupac puhuu heidät ympäri hetkessä.

Kun varapresidentti Dan Quayle arvostelee hitiksi noussutta julkaisua sopimattomaksi, varoittaa Afeni poikaansa tämän saaneen maalitaulun selkäänsä. Ja monenlaisen tulituksen kohteeksi Tupac joutuukin.



Myös traagisen lopun tiimoilta jää kaipaamaan näkemystä. Tupac ja muu Death Row -levy-yhtiön porukka ovat olleet seuraamassa Mike Tysonin ja Bruce Seldonin nyrkkeilyottelua WBA-liiton raskaan sarjan mestaruudesta MGM Grandissa Las Vegasissa. Ottelun jälkeen seurue pieksää erään katujengin jäsenen syyttäen tätä varkaudesta.

Myöhemmin samana iltana Death Row -pomon Suge Knightin (Dominic L. Santana) kyydissä ollutta Tupacia ammutaan liikennevaloissa viereen pysähtyneestä autosta, ja hän menehtyy luodeista saamiinsa vammoihin kuusi päivää myöhemmin.

All Eyez on You ei täsmennä jengiläistä Orlando Andersoniksi, jonka moni uskoi olleen osallinen murhaan. Todisteita häntä tai hänen jengiään vastaan ei kuitenkaan löytynyt.

Afeni haastoi Andersonin oikeuteen, mutta tämä ammuttiin ennen oikeudenkäynnin alkamista – kuinkas muuten.



Edelleen selvittämättä olevaan murhaan liittyviä teorioita on useampia.

Elokuva viittaa lähinnä Tupacin ja Biggie Smallsin eli The Notorius B.I.G.in (Jamal Woolard, joka näytteli saman roolin jo Notorious-elokuvassa vuonna 2009) ja länsi- ja itärannikon hiphop-ryhmittymien välisiin kahnauksiin.

Kuten tunnettua, Biggie itse sai luodista Los Angelesissa puolisen vuotta myöhemmin.