Leffa-arvio: Katsojatilastojen kärkeen Yhdysvalloissa ponnahtanut Hiljainen paikka on piinaavan jännittävä trilleri

Hiljainen paikka (A Quiet Place), Yhdysvallat 2018. Ohjaus: John Krasinski. Käsikirjoitus: Bryan Woods, Scott Beck ja John Krasinski. Pääosissa: Emily Blunt, John Krasinski, Noah Jupe, Millicent Simmonds. Kesto 1 h 30 min. – Plaza & Star, Oulu.

John Krasinskin ohjaama Hiljainen paikka valloitti Pohjois-Amerikan katsotuimman elokuvan ykköspaikan viime viikonloppuna. Kerrankin ykkösenä nähdään ansaitusti jotain muutakin, kuin pelkkää supersankarimäiskettä tai aivottomia naisko-medioita.

Hiljaisen paikan perusasetelma kaikessa yksinkertaisuudessaan nerokas. Vuonna 2020 maailma on joutunut sekasorron valtaan, kun äänen perusteella saalistavat, sokeat hirviöt hyökkäävät raivoisasti kaikkien niiden kimppuun, jotka aiheuttavat vähänkin ääntä tai meteliä.

Tarinan keskiössä on nelihenkinen perhe, joka yrittää pysytellä hengissä – ja elää hiljaisesti – syrjäisellä maatilalla jossain New Yorkin pohjoispuolella.

Ohjaaja Krasinski ja hänen tosielämän aviovaimonsa Emily Blunt esittävät Lee ja Evelyn Abbottia. Noah Jupe on heidän poikansa Marcus. Millicent Simmonds nähdään perheen tyttärenä, kuurona Reganina.

Apokalyptiset kauhuskenaariot perustuvat lähes poikkeuksetta keskeisten henkilöhahmojen välisiin epäluuloihin ja painajaismaisista olosuhteista nousevaan vainoharhaan. Edellä mainittu asetelma päti hyvin vahvasti viime vuonna nähtyyn trilleriin It Comes At Night, joka ei kuitenkaan ollut lainkaan sellainen kauhuelokuva, kuin millaisena sitä erheellisesti mainostettiin.

Hiljaisen paikan rakenteellinen vahvuus syntyy ennen kaikkea sen vankkumattomasta perhedynamiikasta.

Ympärillä vaanivien hirviöiden vuoksi perheen kohtalo on sinetöity, jos yksikään heistä herättää olioiden huomion minkäänlaisilla äänillä. Tästä johtuen perheenisä Lee on joutunut rakentamaan maatilalle jos jonkinlaisia eri ratkaisuja, jotta perhe voisi viettää hiljaista elämää mahdollisimman turvatussa paikassa.

Perheen äidin, Evelynin, tuleva vauva ja Reganin kuurous tuovat uuvuttavan haastavaan asetelmaan vielä omat jännityksellisesti herkulliset lisämaus-teensa.

Tapa, jolla jännitystä kehitellään ja ruuvataan huippuunsa Hiljaisessa paikassa on monella tapaa ansiokas saavutus. Etenkin kun huomioidaan, kuinka minimaalisesti elokuvassa käytetään vuorosanoja ja miten lähes kaikki kommunikointi perustuu elekieleen.

Näyttelijätyöltä vaaditaan tämän tyylisessä tarinassa erityisen paljon. Mikä ilahduttavinta, se on huippuluokkaa kautta linjan.

Elokuvan todellinen voimavara on kuitenkin sen ohjaaja ja miespääosassa perheen isänä nähtävä John Krasinski. Miehen komediatausta saattaa yllättää monet. Krasinski ponkaisi nimittäin tähteyteen Konttori-sarjan jenkkiversiosta.

Lisäksi Krasinski tullaan näkemään Tom Clancy -kirjojen toimintasankarina Jack Ryanina pian nähtävässä uudessa Amazonin tv-sarjassa.

Tässä tulevaisuuden kauhuklassikossa Krasinski osoittaa olevansa mestariluokan tarinankertoja, joka kykenee kehittämään piinaavaa jännitystä monista yllätyksellisistä tilanteista.