Lavoille palaava Dingo hehkutti kylmiä väreitä ja kotiinpaluuta: ”Jumalaut pojaat, se on alkanut”

Ilmassa on historian sifonkihuivien havinaa ja hiuslakan hajua. Dingo-yhtye ilmoitti perjantaina palaavansa kesällä esiintymislavoille tunnetuimmalla kokoonpanollaan.



Neumann, Jonttu, Pepe, Quuppa ja Pete ovat haudanneet erimielisyydet ja palanneet yhdessä treenikämpälle. Kesällä Dingo tekee seitsemän festivaalikeikkaa, muun muassa Himoksen Juhannuksessa ja Tammerfestissa.



Keikoilla kuullaan bändin kultakauden suosituimpia hittejään, kuten Autiotalo ja Levoton Tuhkimo.



Pertti Neumann kertoo bändin suunnitelleen paluuta kaikessa hiljaisuudessa jo vuoden päivät. Riitaisuudestaan tunnetun bändin paluun motiiviksi on arveltu rahaa. Miehet kiistävät rahan olevan se ykkösjuttu ja ylistävät yhdessä soittamisen fiilistä.



– Väreet menevät pitkin selkää, kun soittaa itse näitä biisejä pitkästä aikaa, kuvaili Jouni ”Jonttu” Virta.

Neumann, Jonttu, Pepe, Pete ja Quuppa eli kultavuosien Dingo tekee kesällä seitsemän festarikeikkaa Suomessa.

Neumann sanoo, että tässä Dingon tunnetuimmassa kokoonpanossa on hänen mielestään jotain maagista: hyvä flow ja buugi. Hänelle oli selvä, että kesän paluu tehdään juuri tällä kokoonpanolla.



– Tällä porukalla on koettu ne hurjimmat jutut.



Juha ”Quuppa” Seittonen kertoo ensimmäisen yhteydenoton tulleen Pepeltä (Pertti Laaksonen) tekstiviestillä.



– Hietasen sanoin Tuntemattomasta sotilaasta: Jumalaut pojaat, se on alkanut, Quuppa kiteytti ensitunnelmansa paluuideasta kuultuaan.



Treenikämpällä ei yllättäen ollut ruosteesta tietoakaan, kun joukko alkoi pitkän tauon jälkeen vetää yhdessä hittiä Sinä ja minä.



Kuuluisasta viisikosta nuorin on 54-vuotias Juha Seittonen ja vanhin 60-vuotias Jonttu Virta.



Bändin jäsenten välit ovat olleet riitaisat. Vuonna 2002 yhtyeen jäsenet suuttuivat Neumannille, joka keikkaili bändin nimissä uudella kokoonpanolla. Neumannin välit katkesivat Quuppaan, Jonttuun ja Peteen yli kymmeneksi vuodeksi. Nyt miehet vakuuttivat hymyillen yhteishengen olevan hyvä.



Dingo on viime vuosinakin keikkaillut, mutta mukana on ollut alkuperäisjäsenistä vain Pertti Neumann. Monelle 2000-luvun Dingo ei enää olekaan merkinnyt sitä oikeaa yhtyettä.



Dingo on tehnyt paluun kuuluisimmalla kokoonpanollaan kahdesti ennenkin, vuosina 1993 ja 1998.



Dingo-yhtye villitsi Suomen ennen näkemättömään teinihysteriaan vuosina 1984¬-1986. Kerjäläisten valtakunta (1985) on Suomen kaikkien aikojen neljänneksi eniten myyty albumi.