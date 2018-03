Kuullaanko Lissabonissa Monsters, Domino vai Queens? "Voihan olla, että ensi vuonna edustan jotain toista maata"

UMK18: Saara Aalto

TV1 klo 19.00

Eurovision laulukilpailut eli tutummin Euroviisut järjestetään Lissabonissa Portugalissa toukokuussa. Suomea edustaa Saara Aalto tänään valittavalla kappaleella. Vaihtoehdot ovat Monsters, Domino ja Queens. Katsojat ja kansainväliset raadit äänestävät voittajan.

Onko sinulla omaa suosikkia näiden kolmen joukossa?

– Ei ole. Olen tyytyväinen, etten itse toivo tai pelkää minkään kappaleen menestystä. Kaikissa on omat hyvät puolensa.

Näemmekö lauantai-iltana saman show'n kuin Lissabonissa?

– Varmaan pääpiirteissään, mutta kyllä valitun kappaleen esitystä mietitään uudelleen koreografi Brian Friedmanin kanssa. UMK18-lähetyksessä kaikki kolme kappaletta esitetään peräkkäin, silloin aikaa vaatteiden ja meikin vaihtoon ei juuri ole. Lissabonissa keskitytään vain yhteen kappaleeseen.

Onko jotain takataskussa Lissabonia varten?

– En tietenkään voi paljastaa!

Miten uskot sijoittuvasi?

– Kyllähän mä toiseksi aina tuun. Toivon tietenkin, että olen ykkönen.

Kisa Lissabonissa käydään myös esiintymislavan ulkopuolella. Miten aiot saada julkisuutta?

– Eurovision laulukilpailuilla ja X-Faktorilla on Suomessa ja Britanniassa osittain sama yleisö. Se on pitänyt Suomea hyvin esillä jo nyt ennen kilpailua. Jo nyt on sellaista hypeä, ettei aiemmin ole ollut. Olen tunnettu näyttävistä asuista ja euroviisuissa jos missä kuuluu esiintyä rohkeasti.

Onko kisa nykyisin friikkishow?

– Eurovision laulukilpailut on aina ollut paikka, jossa on saanut kokeilla kaikenlaista. Ei ole sääntöjä, ei ole määrätty minkälainen pitää olla. Voi olla Lordi tai Conchita Wurst tai kuin viime vuoden Salvador Sobral tunteellisella balladilla.

Lähteekö kumppanisi Meri Sopanen mukaan?

– Kyllä. Onhan tämä sellainen kerran elämässä juttu. Vaikka voihan olla, että ensi vuonna edustan jotain toista maata, esimerkiksi Britanniaan. Sieltä kyseltiin jo tänä vuonna. Päädyin Suomeen, koska se tuntui oikealta. Olisi tuntunut oudolta edustaa joitain muuta kuin isänmaataan.

Ehditkö kotiseudulle ennen toukokuuta?

– Olen käynyt Oulussa viimeksi jouluna. Haluaisin ehtiä katsomaan Oulun teatterissa musikaalin My Fair Lady. Pääosan esittäjänä on ystävänä Yasmine Yamajako.

Monstersin on säveltänyt ja sanoittanut Saara Aalto yhdessä Linnéa Debin, Joy Debin ja Ki Fitzgeraldin kanssa.

Dominon sävellyksestä ja sanoituksesta vastaavat Saara Aalto ja Thomas G:son, Bobby Ljunggren, Johnny Sanchez ja Will Taylor.

Queens on Saara Aallon, Farley Arvidssonin, Charlie Walshen, Tom Aspaulin ja Arto Ruotsalan käsialaa.