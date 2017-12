Kuningatar otti omansa sisulla ja soittotaidolla - Queenia yli kolme tuntia televisiossa

Teemalauantai: Queen - From Rags To Rhapsody

★★★★ Ei tullut Roger Taylorista hammaslääkäriä, John Deaconista sähköteknikkoa, Brian Maysta tähtitieteilijää eikä Freddie Mercurysta graafikkoa.

Sellaisia olivat nuorten miesten suunnitelmat 1960-luvulla, mutta heistä tuli Queen. Se oli yhteinen tahto ja tavoite.

Ylen teemalauantain dokumentti käy läpi brittirockin kruununjalokiven varhaisvaiheet, joista suuri yleisö tietää vähän. Yhtyeen historia on alkavinaan vasta neljännestä albumista A Night At The Operasta ja sen magnum opuksesta Bohemian Rhapsodysta vuonna 1975.

Niitä ennen tapahtui paljon.

Esiaste oli vuosina 1968-1970 toiminut Smile. Sen epäonnistuminen kismitti kaveruksia niin paljon, että jatkajan nimeksi sinetöitiin itsevarmasti Queen.

Silti kitkuttaminen jatkui. Lontoon kuuluisin klubi The Marquee jäi haaveeksi, koska sinne pääsivät vain levyttäneet bändit. Levyttämään taas pääsi vain, jos oli esiintynyt The Marqueella.

Queeniä ei ymmärretty. Sen melodinen hard rock oli vaikeasti lokeroitavaa, eikä Freddie Mercuryn habitus auttanut asiaa. Korkokengät, rintakarvat ja naiselliset hepenet olivat outo varustus glam rockin kultakaudellakin.

Tarina kulkee sujuvasti bändin jäsenten kertomana. Lopussa dokumentti loikkaa böömiläisen rapsodian repäisevään live-versioon Mercuryn muistokonsertissa Wembleyllä keväällä 1992.

Elton Johnin ja Guns N'Rosesista karanneen Axl Rosen laulusuoritus on huima.

