Kuinka moni on hankkinut 2750 euroa maksavan Tuntematon sotilas -keräilyjulisteen?

Pian ensi-iltansa saavasta Tuntematon sotilas -elokuvasta on myynnissä keräilyjulisteita, jotka maksavat 2750 euroa kappale. Julisteessa Max Ovaskan roolihahmo, pohjoisen sotamies Määttä, kantaa konekiväärin jalustaa auringon noustessa taustalla. Keräilyjulisteita on kaupan sata kappaletta, ja niissä ovat mukana niin elokuvan ohjaajan Aku Louhimiehen kuin keskeisten näyttelijöidenkin nimikirjoitukset.

Kuinka paljon keräilyjulisteita on tähän mennessä myyty, tuottaja Miia Haavisto?

- Emme ole julkistaneet vielä tarkkaa määrää. Myynti on käynnissä, ja julisteita menee kaupaksi ihan hyvin. Aika paljon on ollut kysyntää tietyille numeroille, koska kyseessä on sarja yhdestä sataan.

Mitkä numeroista ovat olleet suosituimpia?

- Sitä en kerro. Mutta sanotaan, että ne liittyvät selkeästi merkkipäiviin tai syntymävuoteen, ehkä hyvin henkilökohtaisiinkin lukuihin, jotka ovat kyseisille henkilöille tärkeitä.

Ketkä julisteita ovat ostaneet, yritykset vai yksityishenkilöt?

- Sekä että, mutta hieman enemmän ostajissa näyttää olevan pienyrityksiä. Se on ollut hauska huomata, koska siihen tarpeeseen juliste syntyikin.

Mistä saitte idean keräilyjulisteen tekemiseen?

- Meiltä kysyttiin, että kun tämä on niin poikkeuksellinen hanke, niin olisiko jotakin tapaa olla mukana, jos ei ole mahdollisuuksia ryhtyä yhteistyökumppaniksi. Istuimme pyöreän pöydän ääreen ja mietimme, keksisimmekö jonkin kivan tavan, josta jäisi pysyvä muisto. Sitten päädyimme tähän. Olemme itse kauhean ylpeitä tästä julistekuvasta, ja se tuntuu saaneen hyvän vastaanoton, kun se julkistettiin tuossa jokin aika sitten.

Mitä muuta 2750 eurolla saa kuin kehystetyn julisteen?

- Lisäksi on mahdollisuus tulla Helsingissä järjestettävään elokuvan kutsuvierasensi-iltaan, jonka ajankohtaa ei ole vielä julkistettu. Siihen kuuluu myös avec-lippu. Lisäksi on mahdollista saada nimensä lopputeksteihin, jos ennättää tehdä ostopäätöksen vielä elokuun aikana. Joka tapauksessa nimensä saa elokuvan verkkosivuille. Jos sitä ei halua, niin ei ole pakko, mutta ainakin tähän mennessä ihmiset ovat olleet kiinnostuneita.

Julisterahoista kertyy iso potti. Mitä sillä tehdään?

- Tokihan tässä menee rahaa siihen, että julisteet painetaan, kehystetään ja lähetetään ihmisille. Lisäksi on myyntiponnistukseen liittyviä kuluja, jotka vähentävät tuottoa. Julisteet ovat osa sitä laajaa kumppanuuskokonaisuutta, joka elokuvassa on. Rahat käytetään elokuvan rahoitukselliseen kokonaisuuteen.