Kommentti: Suomalainen kierrätyskulttuuri elää ja voi hyvin televisiossa

Pariutumisohjelma Napakympin päivityskierros alkoi torstai-iltana. Idols ja Gladiaattorit vaanivat jo nurkan takana. Onko meidän suomalaisten viihdyttäminen todellakin näin helppoa?

Kotimaisen televisioviihteen kierrättäminen tuntuu kiihtyvän entisestään syysiltojen hämärtyessä. Kyseessä ei ole missään tapauksessa uusi tai poikkeuksellinen ilmiö, mutta Napakympin tapauksessa liikutaan jo aika syvillä kierrätystasoilla.

Ohjelman karisalmelaisena pikkupervoilee viikset kasvattanut Janne Kataja, joka on malliesimerkki lukuisissa televisiotuotannoissa työskennelleestä kierrätysjuontajasta. Katajan tarjoaman laadun täytyy olla suomalaisille mieleen, koska töitä riittää.

Alkuperäisestä ohjelmasta tutuksi Kaitsuksi on värvätty Lenni-Kalle Taipale, kierrätyspianisti, joka on eittämättä maan kokeneimpia televisiomuusikkoja.

Kuin kirsikaksi kakun päälle mukaan on otettu Niina Lahtinen, joka on viime vuosina noussut äänekkään raketin lailla kierrätetyimpien tv-kasvojen joukkoon. Huvittavaa on, että Lahtisen tähdittämän Siskonpeti-ohjelman kolmoskausi alkoi Napakympin kanssa samaan aikaan toisella kanavalla.

Se on jo ansiokasta tv-kierrätystä, kun sama henkilö kamppailee samoista katsojaluvuista eri kanavilla. Bravo!

Jo olemassa olevien formaattien ja kasvojen kierrättäminen on taloudellista ja ymmärrettävää. Käsikirjoituksen raamit ovat olemassa ja tuotteella on sisäänrakennettu katsojakunta.

Mutta voiko kierrätys mennä ylikierroksille?

Sami Hedberg tähdittää Konttorin suomalaisversiota. KUVA: Nelonen Media

Hyvä mittapuu on Konttori, joka alkaa lauantaina Nelosella. Kierrätyskoomikko Sami Hedbergin tähdittämä ohjelma vie tv-kierrätyksen uusille taajuuksille.

Toimistokulttuurin ja vaivaannuttavien hetkien ympärille rakennettu sarja on ollut aiemmin nähtävillä Elisa Viihteellä maaliskuusta lähtien. Tuotanto perustuu briteistä maailmansuosioon nousseeseen The Office -sarjaan, josta tehtiin niin ikään suursuosion saavuttanut kierrätysversio Yhdysvalloissa.

Länsinaapurissa hoksattiin työyhteisöhuumorin kierrätysmahdollisuudet huomattavasti Suomea aiemmin. Ruotsin versio sai ensi-iltansa Yle Fem -kanavalla jo joulukuussa 2012.

Meillä tartuttiin kierrätystoimeen vasta nyt. Olisi mukava pystyä toteamaan, että "parempi myöhään", mutta se ei tunnu tässä tilanteessa oikealta.

Ehkä kierrättäminen on vain television tapa toimia.

Kaikki tässä kirjoituksessa mainitut tv-ohjelmat Siskonpetiä lukuunottamatta on keksitty alun perin jossain muualla kuin Suomessa. Napakymppi perustuu jo 1960-luvulla Yhdysvalloissa alkaneeseen The Dating Gameen, Gladiaattorit vuonna 1989 ensi-iltansa saaneeseen American Gladiatorsiin ja Idolskin on jenkkien maailmanlaajuinen vientituote.

Ja mikäpä siinä, jos katsojat tykkäävät. Telkkarin voi aina napsauttaa pois päältä. Jos lukisi kirjan, vaikkapa jonkun alkuperäisteoksen?