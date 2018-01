Kommentti: Meidän Ismo esiintyi Conanissa – ei lähdetä vielä torille, mutta pidetään varaus

Pari vuotta sitten Yhdysvaltoja valloittamaan lähtenyt stand up -koomikko Ismo Leikola esiintyi Conan O'Brienin talk show'ssa maanantain ja tiistain välisenä yönä. Merkittävän tapauksesta tekee se, että Leikola on tiettävästi ensimmäinen amerikkalaisessa talk show -ohjelmassa esiintynyt suomalainen stand up -koomikko.





Toinen, ehkä vielä merkittävämpi asia on, että Leikola pärjäsi hyvin. Onnistumisesta kertovat TBS-kaapelikanavalla lähetetyn ohjelman studioyleisön loppua kohti lisääntyvät naurunremakat ja esiintymisen jälkeen internetissä syntynyt kuhina.

Pelkällä etunimellään esiintyneen suomalaisen viisiminuuttinen osuus keskittyi amerikkalaisen puhekielen omituisuuksiin ja "ass" (suomeksi takapuoli) -sanan monivinkeisen käytön analysointiin. Huomiot olivat oivaltavia ja Leikolan luoma ulkomaalaispersoona sympaattinen.





Stand up -komiikka on Suomessa lastenkengissä jos verrataan emämaa Yhdysvaltoihin. Koomikkoja on meren takana lukematon määrä ja kilpailu huipulle pääsystä kovaa.

Conan O'Brien vieraili vuonna 2006 Suomessa ollessaan muun muassa napapiirillä.

Tv-esiintyminen niinkin suositussa ohjelmassa kuin isäntänsä nimeä kantavassa Conanissa, voi tehdä koomikosta tähden yhdessä yössä. Suurimmat stand up -nimet kuuluvat yhdysvaltalaisen viihdeteollisuuden eturiviin.

Esimerkiksi sellaiset tähdet kuten Eddie Murphy, Robin Williams, Jim Carrey, Whoopi Goldberg ja Steve Martin ovat ponnistaneet aikoinaan stand up -lavoilta.



Suomalaiskoomikon esiintyminen juuri O'Brienin ohjelmassa tuntuu erityisen osuvalta, koska kukapa voisi unohtaa tv-tähden vierailun Suomessa reilut kymmenen vuotta sitten? Presidentti Tarja Halosen kaksoisolennoksikin itseään kutsuneella miehellä on edelleen paljon faneja Suomessa.

Onnistuneen stand up -setin pitäisi poikia Leikolalle lisää esiintymismahdollisuuksia. Ei ole syytä epäillä, ettei suomalaista nähtäisi jenkkitelevisiossa toistamisiin.

Varsinaiseen läpilyöntiin on toki hirmuisesti matkaa, mutta alku oli varsin lupaava.





Leikola twiittasi linkin omaan esiintymiseensä: