Kommentti: Euroviisufinaaliin päässeen Saara Aallon X-tekijä oli vaikea pala vedonlyöntitoimistoille

Kirjoittaja Joonas Kuikka on Lännen median toimittaja.

Saara Aalto ylsi upeasti Euroviisujen loppukilpailuun. Yleisön suosionosoituksista päätellen mikä tahansa on mahdollista, huippusijoituskin.

Kansainväliset vedonlyöntitoimistot ennakoivat vielä tiistaina Monstersin putoavan niukasti finaalista, koska ensimmäinen semifinaali oli todella kovatasoinen.

Vedonlyöntitoimistot sijoittivat Aallon sijalle 12 eli 10 finalistin ulkopuolelle. Toisaalta samat vedonlyöntitoimistot ennakoivat samaan aikaan Aallon koko kisan 12. todennäköisimmäksi voittajaksi. Eli kun hän pääsee finaaliin, kaikki on auki.

Kertoimet kertovat, kuinka vaikea on arvioida Aallon X-tekijää eli X Factorin tunnettuvuuden merkitystä.

Suosionosoituksista ja kansainvälisen median kiinnostuksesta voi päätellä, ettei Saara Aalto lähde rakentamaan Suomen ehkä kaikkien aikojen toiseksi parasta finaalitulosta tyhjästä. Toiseksi paras tulos vaatisi viiden joukkoon pääsyä.

Aalto kertoi antavansa torstaina haastatteluja suurille brittimedioille. Hän saa siten näkyvyyttä maailmalla ennen lauantain finaalia.

Britannian X Factor on näkynyt yli 160 maassa. Aalto kertoi yöllä, että hän on saanut euroviisuyleisöltä lukemattomasti palautetta, että häntä on katsottu juuri X Factorissa.

Siispä Saara Aallon finaalisijoitus on arvoitus, X, mutta ennusmerkit ovat hyvät.

Ja vaikka Monsters voittaisi koko Euroviisut, Aalto ei pääsisi eroon kakkoskirouksestaan.

– Olisin Suomen toinen voittaja, hän sanoi yöllä.

