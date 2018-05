Kommentaattori Mikko Silvennoinen esitteli Euroviisujen vilkkaan takahuoneen – kaikki tähdet eivät saa omaa pukukoppia

Suomen delegaatioon kuuluvan Silvennoisen mukaan Saara Aalto ja Meri Sopanen ovat hoitaneet viisurupeaman erinomaisesti.

Ylen televisiolähetyksen kommentaattori Mikko Silvennoinen työskentelee viisutähtien keskellä. Lännen Media pääsi Silvennoisen kutsumana tutustumaan Altice-areenan euroviisulavan takana olevaan takahuoneeseen ja joutui samalla melkoiseen pyöritykseen.

Keskiviikkoiltana Silvennoinen valmistautui seuraamaan toisen semifinaalin tuomaristokierrosta. Takahuoneessa eli bäkkärillä esiintyjät tsemppasivat samalla itseään esiintymistä varten.

– Täällä ovat kaikki esiintyjät show'n aikana. Pukukoppeja ei ole kuitenkaan kaikille maille, joten Saaran esiintymisen jälkeen tyhjensimme kopin. Nyt siinä on näköjään Ruotsi, Silvennoinen havainnoi kesken esittelykierroksen.

Silvennoinen on osa Suomen delegaatiota. Siksi hän on välillä auttanut Saara Aaltoa esimerkiksi tavaroiden kuljetuksessa.

– Olemme kaikki samassa hotellissa. Ryhmän Whatsapp hurisee koko ajan.

Silvennoisen ja Saara Aallon hotelli sijaitsee aivan euroviisuareenan tuntumassa, lyhyen kävelymatkan päässä.

Kommentaattori kuin kala vedessä

Takahuoneessa Silvennoinen menee välillä juttelemaan ihmisten kanssa ja keräämään tietoa lähetyksiä varten. Välillä hän kuvaa videota Youtube-kanavalleen.

– Ota meistä kuva, Silvennoinen sanoo minulle esiintyjäryhmän kohdalla.

Yhtäkkiä hän huomaa viisujen pääpomon Jon Ola Sandin.

– Haluatko haastatella häntä?

Ennen kuin ehdin sanoa mitään järkevää, Silvennoinen on jo esittelemässä toimittajaa kiireiselle johtajalle.

– Mitä mieltä olet Suomen esityksestä, Silvennoinen kysyy Ola Sandilta.

– Saara on loistava esiintyjä. Suomi on satsannut tänä vuonna, Ola Sand toteaa lyhyesti ja kohteliaasti ennen kuin jatkaa matkaansa.

Juontoon valmistautuminen kovaa työtä

Mikko Silvennoisen kommentointikoppi sijaitsee esiintymislavan oikealla puolella, kun kuvakulma on yleisöstä päin.

Hän kertoo tekevänsä pitkää suoraa lähetystä varten valmiiksi tekstiä jopa 30 sivua A4-paperiarkkeja. Materiaalissa on taustatietoja ja juontoja, mutta osa suorasta lähetyksestä on tietenkin spontaania innokasta reagointia.

Lisäksi Silvennoisella on ässänä hihassa muutamia todellisia euroviisuasiantuntijoita, joilta hän saa kisastudiosta hyviä kommentteja suoraan lähetykseensä.

Esimerkiksi toisen semifinaalin San Marinolla on tänä vuonna esityksessään tanssivia robotteja. Silvennoinen kysyi asiantuntijakavereiltaan, onko Euroviisuissa ollut koskaan robotteja.

Keskustelu laajeni määrittelyyn, mikä oikeastaan on robotti. Oli miten oli, vastaus on, ettei oikeita robotteja ole ollut viisulavalla ennen San Marinon torstai-illan esitystä.

Silvennoisen suosikit ovat Kypros, Moldova ja Albania

Mikko Silvennoisen oma voittajaveikkaus on Kypros eli Eleni Foureira kappaleella Fuego.

– Mulla on sellainen olo, vaikka veikkaukset on mennyt yleensä väärin. Se sijoittuu varmasti korkealle.

Lisäksi Silvennoinen tykkää Moldovasta eli Doredosista ja kappaleesta My Lucky Day.

– Toivon, että se pärjää ja pääsee finaaliin.

Kolmantena hän nostaa esiin Albanian Eugent Bushpepan ja Mallin.

– Kun näin sen livenä – wau!

Saaralle ja Merille pisteet ammattimaisuudesta

Kommentaattori Silvennoinen tuntee Saara Aallon ja hänen puolisomanagerin Meri Sopasen jo viime vuosilta esimerkiksi brittien X Factorin ajoilta.

– Olemme tuttuja. He ovat ystävällisiä ja mukavia ihmisiä, Silvennoinen kertoo.

Sopasella on tärkeä rooli Aallon aikataulujen järjestäjänä. Silvennoisen mukaan Sopanen vetää rajat, jos ohjelmaa on liikaa ja välillä raivaa tähdelle tietä järjestyksenvalvojan tapaan. Myös artisti on hoitanut osansa erinomaisesti.

– Saaran työ on ollut täydellistä. Hän pärjää täällä tosi hyvin. Top 10 olisi todella hyvä sijoitus, ja se olisi Suomen toiseksi paras viisusijoitus ikinä, kun suhteutetaan osanottajamäärään, Silvennoinen muistuttaa.

Seuraavaksi Silvennoisen pitää jo rientää asemiin kommentaattorikoppiinsa. Keskiviikkona takahuoneessa valmistautuneet laulajat saivat jo tuomaristopisteet, ja torstaina he esiintyvät eurooppalaiselle televisioyleisölle yleisöäänestystä varten. Puolen yön aikoihin tiedetään 26 finalistia.

Ja lauantain finaalissa Mikko Silvennoinen välittää viisutunnelmat suomalaiskatsomoihin.