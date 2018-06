Kilpailu maailman metallipääkaupungin tittelistä kovenee – Helsinki hakee apuja jo naapurimaasta

Suomessa käydään parhaillaan tiukkaa kamppailua maailman metallimusiikkipääkaupungin sijainnista. Helsinki pyytää apuun Tallinnaan.

Kilpailu maailman metallimusiikin pääkaupungin tittelistä käy entistä kuumempana Suomessa.

Tällä hetkellä kärkisijoilla paistattelevat Itä-Suomen Lemi ja Joensuu.

Voitontahtoinen Helsinki on päättänyt esittää kansainvälisen avunpyynnön ja ehdottaa naapurikaupungille Tallinnalle kaksoiskaupungin muodostamista.

– Helsinki on metallikansan mekka ja Tuska Festivaalin tyyssija. Ansaitsemme tittelin maailman metallipääkaupunkina, mutta kuten usein todettu, Helsinki ei menesty ilman strategisten kumppaniemme apua, toteaa Helsingin kaupungin kulttuurin- ja vapaa-ajan apulaispormestari Nasima Razmyar.

Helsinkiläiset suunnittelevat, että muodostamalla yhteisen, uuden Hellinnan alueen virolaiset bändit voisivat yhdistää voimansa helsinkiläisten metalliveljiensä kanssa ja voittaa kilpailun. Samalla se edistäisi naapurikaupunkien jo pitkään toivottua nivoutumista yhtenäiseksi toiminnalliseksi alueeksi.

Capital of Metal -verkkosivulla kerätään juhannusviikolle asti metallibändien tietoja ympäri Suomen, ja eniten bändejä asukaslukuun suhteutettuna kerännyt on voittajakaupunki, Capital of Metal.

Kampanjassa mukana ovat Ulkoministeriön maakuvayksikkö, Sony Music Finland, Tuska-festivaali, Musamaailma, Levykauppa Äx, Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Kemi, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Oulu, Tampere, Vaasa sekä kaikki muut Suomen metallikaupungit ja -kylät.

Metallin pääkaupunki julkistetaan ennen juhannusta, 21. kesäkuuta.