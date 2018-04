Kevään trendit: Pue yllesi sorbettivärejä, kirkkaan punaista ja näkyvät nilkkasukat

Sorbettivärejä, kukkakuoseja ja pitkästä aikaa kunnolla ruutuja. Poimi omat suosikkisi kevään ja kesän vaatekaappiin. Muista ainakin ostaa nilkkasukat, jotka saavat näkyä avokkaissa tai tohveleissa.





Kirkkaanpunainen näkyy tänä keväänä ja kesänä. Erilaiset kukkakuosit ovat myös hyvin esillä. Erilaisia kuoseja voi myös yhdistellä rohkeasti.

Värit

Erityisesti kirkkaanpunainen jyllää tämän kevään ja kesän vaatteissa. Kirkasta punaista on tarjolla niin ylä- ja alaosissa. Rohkea pukeutuu päästä varpaisiin punaiseen. Punaisen lisäksi tarjolla on kirkasta vihreää.

Ei ole kevättä ja kesää ilman pastelleja. Viime vuoden tapaan vanha roosa on edelleen pastelleista se kuumin väri. Sen rinnalla näkyy paljon hailakkaa, vaaleansinistä ja laventelia. Pastelleihin on lainattu sävyjä sorbeteista.

Yllättävää: Keltaista ei ole vaatemallistoissa niin paljon kuin on odotettu.

Kuosit

Kukkakuosit jatkavat kevät- ja kesämuodissa. Kukat ovat isoja ja vahvoja, mutta rinnalla on myös pientä sievää. Kukkien lisäksi kuoseissa on paljon lehtikuvioita. Muotisuunnittelijat ovatkin ammentaneet täksi kevääksi kuoseja luonnosta. Lehtien lisäksi malliksi on otettu käärmeiden nahkakuvioita. Kuvioiden lisäksi vaatteissa näkyy röyhelöitä ja rypytyksiä.

Yllättävää: Armeijakuosit saavat väistyä, vaikka niitä edelleen vähän näkyykin.

Ruutukuosit ja housupuvut ovat tehneet paluun. Erityisesti leveät lahkeet ovat housupuvuissa muodikkaita.

Lahkeet

Pillejä housuja käytetään vielä, mutta muotitietoinen pukee ylleen leveälahkeiset ja täysimittaiset housut. Leveiden lahkeiden tulee viistää maata, ja niiden kanssa voi pukea esimerkiksi tennarit. Yläosa voi olla niukka neule. Yläosa voi olla myös samaa kuosia housujen kanssa, jolloin asusta tulee yhtenäinen. Mitä enemmän näyttää hieman yli-isolta pyjama-asulta, sitä parempi. Muutenkin erilaiset sorbettiväriset tai ruudulliset housupuvut ovat in.

Yllättävää: Monenlainen lahje kelpaa. Lahkeissa on myös pitkiä halkioita.

Kengät

Tohvelit kuuluvat kevääseen ja kesään. Pinta saa olla mieluusti pehmeän samettinen ja kanta avoin. Tyylitietoinen pukee tohveleihin tai korkkareihin kimaltelevat nilkkasukat. Sukkien avulla katse kääntyy jalkoihin, vaikka asu muuten olisi klassinen.

Yllättävää: Kovin selkeää linjaa kenkämuodissa ei ole. Läskipohjia, tennareita, pyöreää ja suippoa kärkeä, nilkkureita, pvc-saapikkaita. Nyt on kaikkea tarjolla.

Printit ovat edelleen suosittuja etenkin nuorisomuodissa.

Politiikka

Hempeään makuun on tarjolla läpikuultavia kukkamekkoja, röyhelöitä ja rypytyksiä.

Vaatteen ekologisuus on monelle kuluttajalle yhä tärkeämpi tekijä hankintaa tehdessä. Kierrätysmateriaalit, vedenkulutus, uusiutuvat luonnonvarat ja kotimaisuus merkitsevät ja tekevät vaatteesta houkuttelevan.

Printit ja logot näkyvät edelleen vahvasti erityisesti nuorisomuodissa. Logoilla voi ottaa myös kantaa.

Yllättävää: Läpinäkyvyys on vaatteissa jo totta. Koska se trendi tulisi myös politiikkaan? Heidi Klumin suunnittelemassa mallistossa Lidlille oli jo läpinäkyviä sadetakkeja. Muillakin merkeillä on paljon läpinäkyviä takkeja ja muita vaatteita. Niiden alta saavat paistaa raikkaat raidat tai muut printit.

Muistoja

Vaatteissa näkyy lurexia 1970-luvun hengessä. 1980-luvulta on taas ruutukuoseja ja yli-isoja vaatteita. Entäs sitten pliseeratut täysmittaiset hameet? Nekin ovat taas muotia. Erityisesti hame kannattaa pukea logo-t-paidan tai neuleen kanssa.