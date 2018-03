Karppi on uusi rikosdraamasarja, jossa uidaan syvissä vesissä

Karppi

Tv2 klo 21

★★★ Miksi ihmeessä murharyhmien naispoliisit ovat jotenkin epäonnekkaita elämässään?

Uusi 12-osainen rikosdraamasarja Karppi ei tee tässä poikkeusta.

Päähenkilö Sofia Karpin aviomies on kuollut kaksi kuukautta sitten, ja hän on jäänyt leskeksi, kahden lapsen yksinhuoltajaksi.

Jo ensimmäisessä jaksossa Karpista paljastuu määrätietoinen poliisi, joka ei välttämättä aina kuuntele, mitä toiset sanovat.

Työ ajaa myös helposti muiden asioiden ohi, kuten murharyhmien poliiseilla aina.

Sarjan avausjaksossa Karppi palaa töihin Helsingin poliisin murharyhmään.

Tietenkin hän pääsee heti keskelle kinkkistä keissiä. Samalla Karppi huomaa, että työpaikalla kuviot ovat muuttuneet. Hän saa työparin talousrikospuolelta. Murhakaan ei ole ihan tavanomainen.

Naisen ruumis löytyy uudelta, rakennettavalta asuinalueelta.

Alue on kiistelty, sillä sinne on suunniteltu uutta tuulivoimaa, josta asuinalue saisi energiansa. Tuulivoimaa kehittäneelle perheyhtiölle alue on tärkeä, eikä kukaan halua murhatutkimusten sotkevan suunnitelmia.

Ensimmäisen jakson perusteella käsikirjoitus sortuu perinteisiin poliisisarjojen kliseisiin. On määräilevä pomo, vaikea työpari ja sukuyhtiö, jossa on raikuliveli. Seksiäkin on ehkä harrastettu väärän ihmisen kanssa.

Kotikutoiselta sarja ei sen sijaan näytä. Näyttelijävalinnatkin ovat oivalliset. Sofia Karppina nähdään Pihla Viitala, jota katsoo enemmän kuin mielikseen. Muissa keskeisissä rooleissa ovat muun muassa Lauri Tilkanen, Tommi Korpela ja Jani Volanen.

Karpin on ohjannut Rike Jokela. Käsikirjoittajia ovat Jokelan lisäksi Kirsi Porkka ja Jari Olavi Rantala.

Ensimmäisen jakson perusteella käsikirjoitus sortuu perinteisiin poliisisarjojen kliseisiin. On määräilevä pomo, vaikea työpari ja sukuyhtiö, jossa on raikuliveli.