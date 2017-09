Kahden ja puolen tunnin pläjäys Iron Maidenia – MaidenFest Oulussa lauantaina

Vuotuinen MaidenFest-konserttikiertue saapuu Ouluun lauantaina.

MaidenFest-keikoilla esitetään brittiläisen hevilegendan Iron Maidenin kappaleita niin, että laulaja vaihtuu biisin tai kahden välein.

Kiertueella soitetut kappaleet vaihtelevat, mutta tämän vuoden teeman mukaisesti vuoden 1982 klassikkoalbumi The Number Of The Beast soitetaan kokonaan. Lisäksi kahden ja puolen tunnin mittainen setti sisältää hittejä ja harvinaisuuksia. Usein mukana on ollut kappaleita, joita Iron Maiden ei ole koskaan soittanut livenä.

Vuonna 2011 aloitetun tapahtuman järjestää The Coverslaves Plays Iron Maiden -yhtye. Laulajat kiertueen keikkapaikkakunnilla vaihtelevat.

Oulussa esiintyvät laulajat ovat oululaiset Jukka Nummi ja Ilkka Harjula, oululaistaustainen Erkki Seppänen (Dreamtale, KYPCK), Simo Silvan (Anthriel) sekä Taage Laiho (Kilpi).

MaidenFest Oulussa Hevimestassa lauantaina 23. syyskuuta.