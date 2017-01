”Joutsenlaulu ei kuole koskaan” – Suomen kaikkien aikojen parhaan kappaleen metsästys jatkuu

Vielä ehdit äänestää Suomen kaikkien aikojen parasta populaarimusiikin kappaletta, sillä lukijat vaativat lisää vaihtoehtoja listalle.



Esimerkiksi Marlen Ståhl kirjoitti, että ”paras biisi tai iskelmä kautta vuosikymmenten on ollut ja on Yön Joutsenlaulu. Aivan mahtava hittibiisi ei kuole koskaan”.



Onko Joutsenlaulu sittenkin Suomen kaikkien aikojen paras populaarimusiikin kappale? Se riippuu teistä, hyvät lukijat. Voitte vielä äänestää paitsi Joutsenlaulua myös kaikkia jo aiemmin ehdotettuja kappaleita, jos ette ole niitä vielä äänestäneet.



Neljä muusikkoa, Heikki Salo, Knipi Stierncreutz, Jonna Tervomaa ja Rauhatäti, listasivat jo aiemmin omat suosikkinsa. Sen jälkeen äänestettäväksi tulivat lukijoidemme eniten ehdottamat kappaleet.



Nyt kokosimme vielä yhteen sen jälkeen tulleista ehdotuksista suosituimmat. Yksittäisiä, hyvin perusteltuja ehdotuksia ja kokonaisia Top10 -listoja tuli myös useita. Niihin palaamme tulosjutussa.





Apulanta: Koneeseen kadonnut (säv. & san. Toni Wirtanen), Cheek: Sä huudat (säv. Antti Riihimäki, Ossi Riita, Juha-Matti Penttinen san. Jare Tiihonen), Dingo: Autiotalo (säv & san Neumann), Egotrippi: Matkustaja (säv. & san. Knipi), Eppu Normaali: Tahroja paperilla (säv. Mikko Syrjä san. Martti Syrjä), Hanoi Rocks : Tragedy (säv. & san. Andy McCoy), Hurriganes: Get On (säv. & san. Henry Aaltonen, Pekka Järvinen, Christer Häkkinen), Juha Watt Vainio: Elämää ja erotiikkaa (säv. & san. Juha Vainio), Jukka Kuoppamäki: Sininen ja valkoinen (säv. & san. Jukka Kuoppamäki), Juice Leskinen: Viidestoista yö (säv. & san. Juice Leskinen), Kolmas nainen: Tästä asti aikaa (säv. Timo Kivikangas, Sakari Pesola san. Pauli Hanhiniemi), Leevi & The Leavings: Poika nimeltä Päivi (säv. & san. Gösta Sundqvist), Maija Vilkkumaa: Ei saa surettaa (säv. & san. Maija Vilkkumaa), Miljoonasade: Lapsuuden sankarille (säv. & san. Heikki Salo), Pave Maijanen: Lilja, ruusu, kirsikkapuu (Trad.), Rauli Badding Somerjoki: Paratiisi (säv. & san. Rauli Somerjoki san. Arja Tiainen), Tiktak: Samantekevää (säv. Andreas Hemmet san. Linnea Handberg suom. san. Maija Vilkkumaa), Yö: Rakkaus on lumivalkoinen (säv. & san. Jussi Hakulinen), Yö: Joutsenlaulu (säv/san Jussi Hakulinen) Hurriganes: I will stay (säv/san Torben ja Jörgen Lundgreen) Tapio Rautavaara: Kulkuri ja joutsen (säv/san Lars Dahlquist), Eppu Normaali: Kitara, taivas ja tähdet (säv Mikko Syrjä san Martti Syrjä), Aki Sirkesalo: Naispaholainen (säv/san Aki Sirkesalo), Chisu: Tuu mua vastaan (säv/san Christel Sundberg), Ultra Bra: Minä suojelen sinua kaikelta (säv Kerkko Koskinen san Anni Sinnemäki), Pelle Miljoona: Gabriel (säv/san Pelle Miljoona), Matti Esko: Rekkamies (säv/san Esa Nieminen, Juha Tapaninen), Hanoi Rocks: Million miles away, (säv/san Andy McCoy, Michael Monroe, Bob Ezrin).





1. Darude: Sandstorm (säv. Ville Virtanen) 2. Lasse Mårtenson: Myrskyluodon Maija (säv. Lasse Mårtenson) 3. Hector: Lumi teki enkelin eteiseen (säv. & san. Hector), 4. Lasse Mårtenson: Kesäuni (säv./san. Peter Totth, suom.san. Lasse Mårtenson), 5. Asa feat Anna Puu: Taulu (säv. Jukka Immonen & Harry Gunaropulos san. Matti Salo) 6. Tapio Rautavaara: Juokse sinä humma (säv. Trad. san. Tapio Rautavaara) 7. Pelle Miljoona: Moottoritie on kuuma (säv. Ari Taskinen san. Pelle Miljoona), 8. Dave Lindholm: Pieni ja hento ote (säv. & san. Dave Lindholm) 9. Kaj Chydenius: Sinua, sinua rakastan (säv. Kaj Chydenius san. Aulikki Oksanen) 10. PMMP: Lautturi (säv. Jori Sjöroos san. Paula Vesala)