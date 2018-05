"Jos Saara voittaa, menen yöllä uimaan suihkulähteeseen ja heilutan Suomen lippua"

Suomalaiset viisufanit saapuivat Euroviisujen finaaliin värikkäissä pukeissa lauantaina. Neonväreillä kuvioituihin monsters-paitoihin sonnustautunut suomalaiskolmikko Mika Behm, Jarmo Orell, Petri Granlund sekä saksalainen Christian Wittkötter herättivät paljon huomiota ja heitä pyydeltiin tiuhaan yhteiskuviin.

- Halusimme tehdä yhtenäisen teeman, joka liittyy Saara Aallon Monsters-kappaleeseen, mutta emme halunneet lordimaista mörökölliä, Behm kertoo.

Behm on Euroviisuklubi Ogae Finlandin puheenjohtaja. Hän on Euroviisuissa nyt kuudetta kertaa, ensimmäisen kerran hän oli viisuilemassa Norjassa Oslossa vuonna 1996.

- Silloin oli aivan erilaista. Nyt nämä ovat karnevaalit, mutta silloin piti olla puku päällä sekä solmio kaulassa ja taputimme esityksille istualtaan. Nuorelle miehelle sekin oli hienoa, mutta pidän nykyisestä tyylistä enemmän.

Vielä Oslossa esiintyjiä säesti orkesteri. Tavasta luovuttiin 1990-luvun lopulla.

- Monet vanhat viisufanit haluaisivat orkesterin takaisin, mutta se ei ole enää mahdollista, Behm sanoo.

- Mietipä Lordia esiintymässä orkesterin kanssa, Granlund toteaa.

"Tämä on meidän joulumme"

Nelikko on Lissabonin Altice-areenalla kuudetta kertaa viikon sisään. He ovat käyneet katsomassa molemmat semifinaalit sekä niitä ennen vedettävän show'n, jonka perusteella kansalliset tuomaristot antavat pisteensä.

Lisäksi he kävivät katsomassa finaalin tuomarishow'n perjantaina. Siitä huolimatta lauantain finaali jaksaa innostaa.

- Tämä on meidän joulumme - ilman sukulaisia, Granlund naurahtaa.

Miehet kertovat, että Euroviisujen finaaleissa tunnelma on yleensä "hullu". Myös perjantain show'ssa oli riittänyt tunnelmaa.

- Kypros, Suomi, Israel ja Espanja saivat niin isot aplodit, että sellaista ei voi edes kuvitella, se on kuin uskonnollinen vau-hetki, Behm sanoo.

Suomalaisilta löytyi suunnitelma Aallon mahdollisen voiton varalle.

- Lupasin, että jos Saara voittaa, menen yöllä uimaan Raton metroasemalla olevaan suihkulähteeseen ja heilutan Suomen lippua, Behm kertoo.

Iso juhla, jossa kaikille tilaa

LViikinkiteemaan pukeutuneet tanskalaiset Lars Kristensen, Anders Hansen, Anders Bergstrom ja Morten Thomsen kertovat käyneensä Euroviisuissa 4-7 kertaa.

- Tämä on iso juhla, jossa on kaikille tilaa. Täällä tunnet itsesi tervetulleeksi, ihan sama mistä maasta olet tai mikä on seksuaalinen suuntautumisesi. Täällä ei ole koskaan ongelmia, Bergstrom.

Yhteisöllisyys ja kannustaminen olivat kaikkien mielestä tärkeä osa viisuja.

- Tämä on kilpailu, mutta täällä tuetaan myös muita, muidenkin maiden lauluille voi hurrata. Tämä on kuin jalkapallo-ottelu ilman huligaaneja, Thomsen sanoo.

Miehet olivat käyneet katsomassa molemmat semifinaalit Altice-areenalla ja lähes kaikki olivat menossa katsomaan myös finaalia areenalle.

- Semifinaaleissa eri maiden kilpailijat seisoivat, tanssivat ja lauloivat toistensa lauluille green roomissa. Se teki minut erittäin onnelliseksi, Bergstrom kertoo.

Mustia hevosia

Nelikko ei osaa sanoa, kuka vie viisufinaalin voiton.

- On eri asia sanoa, kenen haluaisimme voittavan ja kenen luulemme voittavan. Me kaikki pidämme Suomesta ja Monstersista, olisi ihanaa, jos Suomi voittaisi, Kristensen sanoo.

Voittajaehdokkaita miesten mielestä ovat muun muassa Israel, Ranska ja Kypros.

- Kypros voi voittaa, vaikka kappale itsessään ei ole kummoinen. Kuulimme sen ollessamme ulkona perjantaina, eikä kukaan reagoinut siihen.

Kisasta löytyy nelikon mielestä paljon "mustia hevosia", jotka voivat yllättää ja kiriä voittoon.

- Moldova teki tosi hyvää työtä, he olivat areenalla ja telkkarissa hyviä, Bergstrom sanoo.

- Älkää unohtako Suomea, se voi oikeasti yllättää, Kristensen huomauttaa.

"Oliko se Suomi vai Islanti, jolla oli hirviö-ryhmä?"

Britanniasta saapuneet Jennifer McGill ja Alice Ferrier kertoivat tulleensa nostattamaan jännitystä ennen finaalin alkua. Kaksikko kertoo olevansa Euroviisuissa ensimmäistä kertaa - samalla juhlitaan Ferrierin polttareita.

- Olemme olleet Portugalissa kaksi päivää. Täällä on ollut todella hauskaa, tunnelma on uskomaton, Ferrier kertoo.

McGill ja Ferrier eivät ole katsoneet yhtään finaaliesitystä, koska he halusivat pitää ne yllätyksenä lauantai-illan finaalia varten.

- En osaa sanoa yhtään, että kuka voittaa. Toivottavasti joku kiva maa, että pääsemme sinne ensi kerralla Euroviisuihin, McGill naurahti.

Ranskasta Euroviisuihin ensimmäistä kertaa olivat suunnanneet äiti Caroline Bourgon ja tytär Leslie Bourgon Kozak.

- Tämä on ollut tyttäreni unelma, tämä on hänen 16-vuotissynttärilahjansa. Emme valitettavasti saaneet lippuja areenalle, mutta aiomme katsoa finaalin täällä viisukylässä, ja täällä on varmasti hyvä tunnelma, Bourgon kertoo.

Viisujen tunnelma oli koukuttanut myös Bourgonin ja Bourgon Kozakin.

- Olemme tavanneet paljon erimaalaisia ihmisiä, jutelleet ja ottaneet paljon kuvia. Sanoinkin tyttärelleni, että meidän pitää tästä lähtien tulla joka vuosi Euroviisuihin. Toivon, että Ranska voittaa, jotta kisat tulisivat kotimaahamme.

- Juuri kukaan Ranskassa ei tykkää meidän edustuskappaleestamme, koska se ei ole tanssittava kappale. Tshekki voittaa, koska laulu on todella hyvä, ja sen tahtiin voi tanssia, Bourgon Kozak kertoo.

Parivaljakon mielestä myös Suomi voi voittaa, koska "yllätykset ovat mahdollisia".

- Oliko se Suomi vai Islanti, jolla oli Euroviisuissa joskus hirviö-ryhmä? Se oli upea, Bourgon sanoo.