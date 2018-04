Jännitys kipristää Saara Aaltoa: "Se pitää minut hyvässä tilassa, en ala löysäillä liikaa"

Euroviisuedustaja Saara Aalto harjoitteli Monsters-esitystään maanantaina ensimmäistä kertaa Lissabonin Altice-areenalla, missä myös itse viisut käydään. Ensimmäisen semifinaalin harjoituksissa lavalla nähtiin hyvin erilainen esitys kuin Uuden Musiikin Kilpailussa (UMK) Suomessa.

– Tulee tosi hieno esitys, hirveän hyvää palautetta on tullut. Tietenkin itse artistina tietää, että kun on vasta ensimmäiset harjoitukset takana, on vielä paljon mitä haluaa parantaa, Aalto kommentoi STT:lle puhelimitse.

Aalto kertoo heillä olleen erään lavasteen kanssa teknisiä ongelmia. Hän kuitenkin luottaa siihen, että ongelma saadaan korjattua ennen seuraavia harjoituksia, jotka ovat torstaina.

Aalto myöntää häntä jännittävän hieman.

– Jäi semmoinen kiva jännitys, vähän samanlainen kuin (Britannian) X Factorissa. Siellä oli aina tosi vähän harjoituksia ja aina oli sellainen olo, että mitä tapahtuu? Tiedätkö, ettei pääse liian helpolla, että kaikki on täydellistä. Se tarkoittaa yleensä hyvää, koska se pitää minut hyvässä tilassa, en ala löysäillä liikaa.

Pilkahduksia Dominosta ja Queensista

Vaikka Monstersin lavashow on uudistettu, siitä löytyy elementtejä UMK:ssa nähdyistä Dominosta ja Queensista.

– Tuo on ihan eri lavashow, ei sitä voi edes verrata siihen edeltävään. Tavallaan tuossa on elementtejä edellisistä esityksistä ja se on minusta ihan hauskaa, koska UMK:ssa oli kivaa tehdä kolme erilaista esitystä. Näki vähän mitkä elementit toimivat, mistä tykkäsin itse ja mistä yleisö tykkäsi.

– Euroviisufanit ovat sanoneet, että on ihanaa että kunnioitin jokaista kolmea esitystä ja otin jokaisesta parhaita juttuja.

Vielä sunnuntaina illalla X Factor Suomi -ohjelman suorassa lähetyksessä esiintynyt Aalto lensi maanantaina aamulla Portugaliin ja suuntasi harjoituksiin.

Myös seuraavat päivät sisältävät harjoittelua.

– Onneksi nämä kaksi seuraavaa päivää ovat kuitenkin vähän helpommat, että ehdin myös nukkua, Aalto sanoo.

Euroviisujen ensimmäinen semifinaali käydään tiistaina 8. toukokuuta.

Katso otos Saara Aallon ensimmäisestä harjoituksesta Euroviisu-lavalla: