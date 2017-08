Ihmemiehen suuret saappaat

Mikäli Lucas Till olisi aavistanut, millaisia faniprotesteja on luvassa, hän ei olisi ottanut vastaan ihmemies MacGyverin roolia uudessa sarjassa.

- Kuvausten aikaan yritin olla kiinnittämättä keskusteluun huomiota. Muuten työni olisi ollut todella vaikeaa, Till kertoo.

- Vasta kun sarja alkoi Yhdysvalloissa, ymmärsin miten voimakkaasti siihen reagoitiin. Jotkut inhosivat ajatusta, että MacGyver tehdään uudelleen.

Torstaina 27 vuotta täyttävä Till näyttelee pääosaa Nuori MacGyver -sarjassa, joka on uusi tulkinta 1980-luvun rakastetusta Ihmemiehestä. Sarjan alkamiseen asti sitä kritisoitiin ja nälvittiin sosiaalisessa mediassa ja lehdissä, ikään kuin alkuperäissarjan Richard Dean Anderson voisi olla ainoa oikea Angus MacGyver.

Nuoresta MacGyveristä tuli kuitenkin menestys, ja toinen tuotantokausi alkaa syyskuussa Yhdysvalloissa. Suomessa MTV3 esittää ensimmäistä kautta.

- Astuin isoihin kenkiin, ja paine oli kova. Ei toki ihan samanlaiset odotukset kuin uusia Tähtien sota -leffoja kohtaan, mutta melkein, Till pohtii.

Perinteistä perheviihdettä

Television arvostus on muuttunut valtavasti 1980-luvulta. Myös alkuperäisen Ihmemies-sarjan fanittamiseen kuuluu nykyään nostalgian rinnalla ajatus, että sen lapsellisuudessa on jotain hellyttävää.

Nuori MacGyver ei kuulu sellaisten palkintoja keräävien ja katsojaa haastavien laatusarjojen joukkoon, joista HBO ja Netflix tunnetaan. Se on tunnin pituisista, melko itsenäisistä jaksoista koostuvaa kevyttä viihdettä, ja Till myöntää asian.

- Väitetään, että tällaisten sarjojen koko muoto kuolee. Mikäs siinä, itsekin katson kausisarjoja, joissa on 10-13 jaksoa ja yhtenäinen juoni. Mutta toistaiseksi Nuori MacGyver on suuri menestys, näyttelijä tokaisee.

- Ennustaminen on vaikeaa. Kukaan ei viisi vuotta sitten tiennyt, miten sarja-ala muuttuisi. Joskus voi tulla saturaatiopiste, jossa hyvää ja vakavaa televisiota tuotetaan enemmän kuin sitä ehditään katsoa.

Hän kertoo pitävänsä erityisesti Netflixin House of Cardsista ja HBO:n sarjasta Taboo, jossa Tom Hardy esittää seikkailijaa 1800-luvun Britanniassa ja Afrikassa.

- Olisi mahtavaa tehdä päärooli Taboon kaltaisessa rankemmassa sarjassa. Sellaisessa voi kertoa pidempiä ja intensiivisempiä tarinoita.

Aseeton sankari

Mikä on MacGyverin suosion salaisuus? Hahmon erikoisuutena on taito rakentaa kojeita ja apuvälineitä mitä ihmeellisimmistä osista ja raaka-aineista. MacGyveristä on tullut käsite, joka tarkoittaa keksijää ja käden taitojen mestaria.

- Lähes kaikki, mitä sarjassa teen, on tosielämässä mahdollista. Lähes kaikki, Till painottaa.

- Käsikirjoittajien tutkimat ja tarinoihin kirjoittamat kemialliset ja mekaaniset oivallukset ovat minullekin aika käsittämättömiä.

Hahmon suosioon liittyy myös se, että sekä uudessa että vanhassa sarjassa on suhteellisen vähän väkivaltaa. Leimallinen sankarin piirre on yhä se, ettei hän tartu aseisiin lainkaan.

- MacGyver on aina rauhallinen, luotettava herrasmies. Hän ei muistuta minua itseäni. Olen aikamoinen hötkyilijä.