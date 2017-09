"Idols tuntuu lähes virkistävältä" – huippusuosittu laulukisa palaa tänään televisioon

Parhaimmillaan viihde naurattaa, itkettää ja nostaa kylmät väreet saman ohjelman aikana. Idols täyttää nämä vaatimukset kevyesti, ja siksi keskiviikkona alkava kahdeksas tuotantokausi ei ehkä olekaan niin valmiiksi väsynyt ajatus kuin luulisi.

Idolia on etsitty viimeksi vuonna 2013. Sillä välin Voice of Finlandiin on jo kyllästynyt, joten vuodesta 2003 Suomessa esitetty Idols tuntuu lähes virkistävältä.

Tuomareiden persoonilla on ohjelmassa suuri merkitys. Antti Tuisku, Erin ja Jurek Reunamäki eivät synkistele, vaan kannustavat. Se tuntuu reilulta nuorille kilpailijoille. Osan tähti voi olla suihkulaulussa varsin kirkas, mutta koelauluja kuullessa tekisi mieli antaa hönkijälle lohtuhali.

Lisähupina kannattaa poimia hakijoiden joukosta lupaukset, joiden etunimi alkaa A-kirjaimella. Heissä voi piillä tuleva listaykkönen. Yksikään parhaiten menestyneistä suomalaisista Idols-kisaajista ei nimittäin ole voittanut kilpailua, ja alkukirjain yhdistää: Antti Tuisku, Anna Abreu, Anna Puu ja Alma.

Idols *** Nelosella keskiviikkona kello 20.