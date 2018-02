Huippuartistien kiroilu Emma-gaalassa tuohdutti kotikatsomoissa, näin kommentoi järjestäjä: "Pitää muistaa, missä ollaan"

Perustettakoon yhteisellä sopimuksella, ilman liikaa byrokratiaa, käytäntö, että teeveessä tai rariossa kiroillut henkilö on moraalisesti velvoitettu oikeasti maksamaan varsin merkittävän summan rahaa tilille, jonka tuotto jaetaan raadin päätöksellä hyvään tarkoitukseen. Kun haittamaksu on summaltaan riittävä (vähintään satasia per ruma sana) ja asia käsitellään julkisesti, homma otetaan tosissaan eikä se porsi leikin puolelle. Päämedioilla voisi jokaisella olla omat haittamaksutilinsä ja tuoton jakamisen raatinsa. Kielenkäytön siivoamiseen on todellakin tarvetta.