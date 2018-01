Hollywoodin gaalakausi alkaa - Golden Globe -juhlaan odotetaan mustiin pukeutuneita naisvieraita

Elokuvateollisuuden gaalakausi alkaa sunnuntaina Golde Globe -palkintojuhlalla. Tänä vuonna juhlaa hallitsee naisnäyttelijöiden vastarinta alalla rehottavaa seksuaalista häirintää vastaan. Moni gaalan vieraista on ilmoittanut pukeutuvansa mustiin osoittaakseen uhreille solidaarisuutta.

Golden Globe -palkinnot eivät välttämättä anna osviittaa myöhemmin jaettavien Oscar-palkintojen saajista, mutta itse gaala on tavannut olla vauhdikkaimmasta päästä.

Juhlissa jaetaan kaikkiaan 25 palkintoa, joista 14 elokuville ja 11 televisiotuotannoille. Eniten ehdokkuksia on kerännyt Guillermo del Toron ohjaama fantasiaelokuva The Shape of Water, jolla on niitä kaikkiaan seitsemän.

Steven Spielbergin draama "The Post" Washington Post -lehden Vietnam-paljastuksista on kerännyt kuusi ehdokkuutta.

Palkintogaala alkaa Suomen aikaa aamukolmelta maanantain puolella.