Helakan punaniskaiset junttiroolit eivät sovi tyylikkäille leffatähdille

Kriitikko Pekka Eronen valitsee kolme päivän kiinnostavinta elokuvaa

The Paperboy

★★★

Tavallisesti niin tyylikkäät John Cusack ja Nicole Kidman tekevät helakan punaniskaiset junttiroolit Lee Danielsin hikisessä jännitysdraamassa. Edellinen on renttu, jota odottaa kuolemantuomio sheriffin murhasta, jälkimmäinen on nainen, joka on lupautunut tämän kanssa naimisiin. Matthew McConaughey ja Zac Efron osuvat toimittajana ja pikkuveljenä keskelle kuumaa floridalaista kähmintää. Siitähän soppa kiehahtaa. (USA 2012)

Hero lauantaina klo 21.00

Thor: The Dark World

★★★

Ensimmäinen Thor-elokuva toi Marvel-yhtiön supersankarin valkokankaille ryminällä, mutta ohjaaja Kenneth Branagh ujutti sekaan Shakespearen kuningasdraamojen paatosta. Alan Taylor vastasi räväkästä jatko-osasta, jossa jylhyydet vaihtuvat huulenheittoon. Jumalainen moukarimies Chris Hemsworth kohtaa uhkaavat mustat haltiat. Tom Hiddleston jatkaa hyvän ja pahan välillä häilyvän velipuoli Lokin roolissa. (USA 2013)

Nelonen lauantaina klo 21.00

Aistien valtakunta

★★★★

Kun keisarillinen Japani keräsi rivejä suursotaan vuonna 1936, löytyi Tokion kaduilta nainen, joka kanniskeli mukanaan irti leikattua penistä. Nagisa Oshima kerjäsi vaikeuksia, kun otti sen tositapauksen inspiraatiokseen. Alkujaan mm. Suomessa kielletty elokuva seuraa aviomiehen ja palvelijattaren seksisuhdetta kursailematta, ensi himosta kohti pakkomielteen pimeyttä. Vertauskuvia ohjaaja ei tyrkytä, mutta niitä löytyy. (Japani 1976)

Yle Teema & Fem lauantaina klo 23.05