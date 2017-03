HalooHelsinki! sytytti Tallinnassa: ”Kaljakarsinoita ei ole ikävä!”

Kun tyylikäs punainen valo lankesi Saku Suurhallin lavalle ja HalooHelsingin Rakas soljui ilmoille, yleisö oli myyty.

HalooHelsingin paluukeikka Tallinnassa oli kaiken vaivan arvoinen. Melkein täysi halli hymyili onnellisena viimeistään Hulluuden Highwayn lasershow’ssa.

Yleisö vaikutti jo ennen keikkaa varsin tyytyväiseltä. Varkaudesta ja Hyvinkäältä matkaan lähteneet Anu Koponen ja Johanna Kippo kertoivat olevansa yleensä varsinaisia Aku Ankkoja, mutta nyt ei ollut mikään mennyt mönkään.

– Ostimme pakettimatkan, jossa on ihan kaikki. On kyllä ollut joka paikassa hyvät opasteet ja kyltit. Lisää tällaista, Koponen kehuu.

Myös Espoosta päivällä Tallinnaan matkanneet Nina Wiegand, Sami Metsola sekä Kimmo ja Tina Nieminen kehuivat järjestelyjä. Hekin olivat ostaneet paketit, johon kuului laivamatka, hotelli, kuljetus keikkapaikalle, keikka ja vielä jatkobileet päälle.

He ilahtuivat myös keikkayleisön iästä.

- Me luulimme olevamme vanhimpia, mutta mehän olemme nuorekkaasta päästä, Tina Nieminen nauroi.

HalooHelsingin areenana toiminut Saku Suurhalli on koripallohalli ja neliön mallinen. Keikkapaikkana se on jääkiekkohalleja intiimimpi. KUVA: Emilia Kangasluoma

Hyvästi kaljakarsinat

Koponen ja Kippo laskivat Tallinnan suurimmaksi eduksi juomatarjoilut. Saku Suurhallissa juomien kanssa saa liikkua vapaasti.

- Ei tarvitse jonotella karisnoissa toisten juomat niskassa. Näin nimenomaan alkoholi ei saa liian suurta roolia, Anu Koponen sanoi.

Helsinkiläiset Santeri Linna ja Eetu Asikainen nauttivat myös juomistaan täysin siemauksin.

- Hei, et voi väittää, etteikö se kuuluisi olennaisesti hyvään biletysiltaan? Asikainen sanoi.

- Kaljakarsinoita ei ole ikävä, vahvisti Linna vierestä.

Osalla juomien rooli kasvoi Saku Suurhallissakin turhan isoon rooliin, mutta niin käy toki myös kotimaan keikoilla.

Tiivis tunnelma

Toinen iso ero kotimaisiin keikka-areenoihin on, että Saku Suurhalli on koripallohalli ja se on neliön mallinen. Keikkapaikkana se on jääkiekkohalleja intiimimpi, koska lava on lähempänä myös takakatsomoa.

Tunnelma olikin tiivis, kun lähes 4000 ihmistä sulloutui pelkästään permannolle. Suomessa paloturvallisuusmääräykset ovat Viroa tiukemmat, esimerkiksi Hartwall Areenan seisomapaikoille permannolle saa ottaa vian 2000 ihmistä.

Ainoa moite keikan alkuun mennessä oli taksien hetkellinen loppuminen kaupungista. Lauantain keikkailijoiden kannattaakin suunnata Suurhallille ajoissa.