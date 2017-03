Haloo Helsinki potee tuoreella albumillaan maailmantuskaa mutta antaa myös toivoa

Haloo Helsingin tuoretta albumia "Hulluuden Highway" voi kuvailla tiivistykseksi koko elämästä. Levyllä podetaan maailmantuskaa, juhlitaan, vajotaan pohjalle, mutta ennen kaikkea uskotaan tulevaan.

Kaari on tuttu yhtyeen aiemmilta levyiltä, mutta nyt tauolta palaava Haloo Helsinki tekee kaiken rohkeammin - maailmantuskaa podetaan aiempaa syvemmissä vesissä, rakkaus on raastavampaa ja kun jorataan, jorataan kunnolla.

- Uusi levy on aina matka eteenpäin. Joka päivä ja joka vuosi tapahtuu hyviä ja huonoja asioita. Uuteen levyyn on kahlittu tätä ajankuvaa aiempaa enemmän, sanoo yhtyeen solisti Elli Haloo.

Albumi lähtee räjähtävästi liikkeelle biisillä Hei Haloo. Kappaleessa nettipalstojen keskustelukulttuuria kuvaillaan kolmanneksi maailmansodaksi ja kysytään, miksi maailma raivoaa. Kappale herättelee kuulijaa myös pohtimaan, mihin suuntaan itse on valmis viemään asioita.

Bändin kitaristi ja säveltäjä Leo Hakasen mukaan alusta asti oli selvää, että kyseinen biisi on aloitusraita, jos se päätyy levylle. Elli Haloo sanoo, että kappale aloittaa albumin tarinan.

- Siinä lähdetään käyntiin siitä sekavuustilasta, joka pyörii ihmisten sisällä ja koko maailmassa.

Kappaletta voi kuvailla kantaaottavaksi, jopa yhteiskuntakriittiseksi. Haloo Helsinki ei kuitenkaan halua saarnata tai kertoa, mitä ihmisten pitää tehdä.

- Me emme biisien kautta osoittele tai moralisoi. Kerromme meidän fiiliksiä ja toivomme, että ehkä muut heräävät ajattelemaan asioita, sanoo kitaristi-säveltäjä Jere Marttila.

"Ellin teksteissä on tulkinnanvaraa"

Albumin herkkää puolta esiteltiin jo joulukuussa, kun bändi julkaisi albumilta kipeästä rakkaudesta kertovan sinkun Rakas. Hakanen kertoo, että kappale valikoitui luontevasti ensimmäiseksi sinkuksi.

- Olemme kolmannelta levyltä lähtien tulleet ulos aika rytinäbiiseillä, ja nyt halusimme tehdä jotain eri tavalla. Loman jälkeen halusimme uusia sävyjä.

Elli Haloon sanoittama kappale kertoo rakkauden vaikeudesta ja epämiellyttävästä suhteesta.

- Ja siitä, kuinka sokeaksi sitä menee rakkauden hetkellä. Vaikka olisi kuinka karmea suhde, sitä helposti pitkittää ja antaa mahdollisuuksia, Elli Haloo sanoo.

Hänen mukaansa osa kuuntelijoista on kokenut kappaleen vahvana rakkauslauluna, osa taas älyttömän surullisena.

- On todella hienoa ja ainutlaatuista, että Ellin teksteissä on tulkinnanvaraa. Jokainen pystyy tulkitsemaan sen omalla tavallaan, Hakanen sanoo.

"Tämä on myös selviytymislevy"

Vaikka albumilla uidaan välillä syvissä tuskan vesissä, ei meneviä tanssibiisejä ole unohdettu. Parhain esimerkki tästä lienee Oh No Let's go -kappale, joka vie mukanaan kesän festareille. Kappale muistuttaa hieman edelliseltä levyltä tuttua tanssibiisiä Pulp Fiction.

- Pulp Fiction sai jengin tanssimaan ja keikoilla kaikilla oli hyvä jorausfiilis. Hiffasimme, että emme voi unohtaa tätä puolta. Olemme käyttäneet biisissä kuitenkin vielä härskimmin hyväksi moderneja elementtejä, Marttila sanoo.

Albumi päättyy kappaleeseen Yhdessä ihminen. Se edustaa albumin toivo-puolta. Kappaleessa toivotaan valoa niille, joilta "puuttuu kotimaa" ja niille, joita "pelottaa, kun tuntematon kohdataan".

- Levyn kaari päättyy siihen, että vaikka on rankkoja asioita, jotenkin päästään loppuun, ja valo löytyy. Tämä on myös selviytymislevy, Elli Haloo tiivistää.