Folk-dokumentti hyppelehtii ajassa ja paikassa – onneksi kuullaan 15 kappaletta

Peter, Paul and Mary: 50 vuotta

★★★ Onhan se hieman hyppelehtivä ja pintaaraapaiseva.

Näin on pakko todeta Jim Brownin dokumentista Peter, Paul and Mary: 50 vuotta.

Dokumentti käyttää tutuksi tullutta kaavaa, jossa dokumentin kohteet Noel "Paul" Stookey, Peter Yarrow ja Mary Travers kertaavat uraansa erilaisissa arkistopätkissä. Sitten soitetaan trion musiikkia ja yhtyeen aikanaan nähneet kertovat minkälaisen vaikutuksen musiikki heihin teki.

Ensin muistellaan trion uran alkuvaiheita, sitten käydään läpi yhteiskunnallista vaikuttamista 1960-luvun jälkeen ja lopuksi ahdetaan mukaan vielä Mary Traversin kuolema leukemiaan ja jäljellejääneen kaksikon viimeaikaiset toimet.

Eli mihinkään ei ehditä keskittyä kunnolla.

Siitä Jim Brownille on annettava kiitos, että trion musiikkia kuullaan tunnin dokumentissa paljon. Kaikkiaan 15 kappaletta soi ohjelman aikana ja onneksi niistä kaikista kuullaan enemmän kuin pakolliset alkutahdit, vaikka ihan kokonaan kappaleita ei maltetakaan soittaa. Mutta löytyväthän ne kokonaisina ainakin YouTubesta, jos mielenkiintoa löytyy.

Peter Paul ja Mary esittivät urallaan tukun loistavia lauluja, joista ainakin Puff the Magic Dragonia kuulee vieläkin silloin tällöin.

Oma folk-yhtysuosikkini on silti australialainen The Seekers. Judith Durhamin helisevän kaunis, mutta vahva solistiääni on yksinkertaisesti ihana.

Yle Teema & Fem lauantai 7.4. klo 20.00