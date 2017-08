Flow'n artisti päätyi kahakkaan järjestyksenvalvojien kanssa - joutui putkaan

Flow-festivaalilla lauantaina Helsingissä esiintynyt venäläinen dj-artisti Inga Mauer ja hänen kollegansa Marie Davidson syyttävät festivaalin turvamiehiä karkeista ylilyönneistä. Kummatkin poistettiin alueelta, ja Mauer päätyi lauantaiyönä putkaan.

Davidson kertoi Facebookissa, että järjestyksenvalvojat painoivat kirkuvan Mauerin maahan, kun tämä ei suostunut lähtemään festivaalialueelta. Kun Davidson yritti auttaa ystäväänsä, kaksikko eristettiin nurkkaan. Lopulta poliisit vievät Mauerin pois ja Davidson häädettiin alueelta.

Mauerin festivaalille kiinnittänyt Toni Rantanen väitti omassa päivityksessään Facebookissa järjestyksenvalvojien myös pahoinpidelleen Maueria.

Flow'n osakkaat Suvi Kallio, Tuomas Kallio ja Rantanen lähettivät asiasta maanantaina Helsingin Sanomille lausunnon, jossa he totesivat olevansa järkyttyneitä tapahtumasta, joka kolmikon mielestä osoittaa, että kaikki ei ollut järjestyksenvalvonnan osalta kunnossa. Festivaaliorganisaatio aikoo selvitellä asiaa juristien ja festivaalien turvallisuudesta vastaavan Local Crew -yrityksen kanssa.

"Putkaan vie poliisipartio, ei järjestyksenvalvoja"

Local Crew'n toimitusjohtaja Ville Ketonen kertoi STT:lle maanantaina selvittelevänsä yön tapahtumia.

- Me emme hyväksy minkäänlaista väkivaltaa. Meidän toimintamallimme ovat lain ja asetusten mukaisia. Niiden mukaan toimitaan ja mikäli on syytä epäillä, että jotenkin muuten on toimittu, se selvitetään perinpohjaisesti, Ketonen sanoi.

Järjestyksenvalvojien väkivallantekoja Ketosen tutkimuksissa ei maanantai-iltaan mennessä ollut tullut ilmi.

- Mitään järjestyksenvalvojien tekemää hakkaamista tai mukilointia tai mitään siihen viittaavaakaan ei ole selvinnyt minun tutkimuksissani.

- Se minkä voin sanoa, ja mikä tässä on ihan kiistatonta, on että kyllä kyseinen henkilö on yönsä putkassa viettänyt. Tosi harvoin olen kuullut, että Suomessa ihan syyttömät yötään putkassa viettävät. Ratkaisunhan tämmöisessä tekee poliisipartio. Järjestyksenvalvojat eivät vie ketään putkaan, Ketonen muistuttaa.

Linkki juttuun

Linkki juttuun

Linkki juttuun