Ex-onnellisten toinen tuotantokausi onnistuu tosielämän erokiemuroiden kuvauksessa – annamme viisi tähteä

Ex-onnelliset

***** Mitä kuuluu Ex-onnellisille? Sitä katsoja jäi miettimään, kun Ex-onnellisten ensimmäinen tuotantokausi päättyi.

Odotetulla toisella tuotantokaudella ei jatketa siitä, mihin ensimmäinen päättyi. Aikaa on kulunut puolitoista vuotta. Nyt ei enää olla keskellä erokriisiä. Shokkivaihe on monella perheellä ohi, mutta uudet elämänvaiheet tuovat uusia tilanteita ja tunteita.

Draamasarjan idea alusta asti on ollut kertoa lapsiperheille rakennetusta Eroasunnot-taloyhtiössä asuvista ihmisistä. Seinänaapurina asuu ex-kumppani ja tila jaetaan liukuvalla seinällä sen mukaan, kummassa huushollissa lapset vuoroviikoin ovat. Samassa elämäntilanteessa asuvia ex-pariskuntia on koko talollinen, joten vertaistukea piisaa.

Erilaisia eroratkaisuja on tosielämässä paljon. Ero koskettaa muitakin kuin ydinperhettä, ja tavalla tai toisella siitä alkaa olla kokemuksia suurella osalla meistä katsojista. Johanna Vuoksenmaan teksti ja ohjaus on oivaltavaa, viiltävää ja totta.

Tuoretta eroakaan ei jatkokaudella vältellä. Erosta saadaan jälleen yksi variaatio, kun erotaloon muuttaa uusi eropariskunta Hanna (Karoliina Blackburn) ja Paavo (Eero Ritala). Sen sijaan vanhat perheet puuskuttavat eteenpäin täydellä höyryllä.

Ensimmäisessä jaksossa keskitytään suurimmaksi osaksi Lauraan (Miia Nuutila), joka sanoo työkaverilleen, ettei halua seurustelukumppania.

– Ajallisesti ja tilallisesti rajalliset rakkaudet on ihan parhaita. Miksi syödä omenaa, kun voi syödä hedelmäsalaattia, hän tokaisee palattuaan työmatkaltaan.

Tosin kuukauden työmatka on tuonut myös yllätyksiä. Olohuoneen seinät ovat saaneet uuden värisävyn, Viivillä on alkanut kuukautiset ja Alvari on alkanut lukea. Ex-mieskin on päräyttänyt kihloihin. Päähän siinä menee sekaisin. C More torstaina klo 31.5.

Ajallisesti ja tilallisesti rajalliset rakkaudet on ihan parhaita. Miksi syödä omenaa, kun voi syödä hedelmä- salaattia?