Eränkävijät voitti Kultaisen Venlan, omisti palkinnon Suomen luonnolle – Äijä-koira oli hakemassa palkintoa

Oululaisen NTRNZ Media Oy:n tuottama Eränkävijät-sarja voitti perjantai-iltana Kultaisen Venlan vuoden parhaan tv-ohjelman sarjassa. Eränkävijöitä on näytetty Yle TV1:llä.

Yleisöäänestyksessä Eränkävijät oli ehdolla yhdessä MTV3:n Salattujen Elämien ja Possen kanssa. Kulttuuriministeri Sampo Terho (sin.) jakoi palkinnon.

Oululaisyhtiön voittoisa sarja esittelee eräkulttuuria ja Suomen luontoa Pohjois-Suomessa.

Yksi sarjan suosikeista on Kilpisjärvellä asuva suomenlapinkoira Äijä, joka oli mukana hakemassa palkintoa omistajansa Aki Huhtasen kanssa. Äijä tuli ujoin askelin estradille ja nuuhkaisi palkintopystiä.

Eränkävijät-sarja on tutustuttanut katsojat kilpisjärveläiseen kalastajaan Aki Huhtaseen ja suomenlapinkoira Äijään.

Sarjan tuottaja Teemu Hostikka totesi kiitospuheessaan, että voitto on historiallinen.

– Tämä on varmaan ensimmäinen kerta tv-historiassa, kun pohjoissuomalainen ohjelma voittaa tuon pystin.

Sarjan tekijät omistivat palkinnon Suomen luonnolle ja satavuotiaalle Suomelle.

Äijältä ei tosin Kultainen Venla -gaalassa kiitossanoja kuultu, vaan se tyytyi seuramaan ilonpitoa haukkumatta vierestä.

Suomen luonto tuntuu kiinnostava laajasti myös Suomen rajojen ulkopuolella. Eränkävijät-sarjan ensimmäinen tuotantokausi on myyty 30 maahan.

Eränkävijät-sarjan kuvauksia Pudasjärvellä. KUVA: Jarmo Kontiainen

Sarja on ostettu muun muassa Ranskaan, Sveitsiin, Venäjälle, Turkkiin, Marokkoon ja Tunisiaan. Ohjelma leviää ulkomaille nimellä Love of the Wild.

Eränkävijöiden toinen tuotantokausi alkoi viime lokakuussa. Toista tuotantokautta valmistellaan kansainväliseen levitykseen.

Kolmas tuotantokausi on Suomessa tulossa nähtäväksi tämän vuoden syksyllä.

Sarja on poikinut myös Eränkävijät-kirjan, jossa ohjelman päähenkilöt avaavat kokemuksiaan ja kertovat kuvauksista. Teoksen on kirjoittanut Mika Kulju ja sen on kustantanut Gummerus.



Perjantaina jaettiin useita muitakin Kultainen Venla -palkintoja. Vuoden parhaaksi esiintyjäksi valittiin yleisöäänestyksessä kauppias Sampo Kaulanen.

Elämäntyöpalkinnon sai raadilta teatterineuvos Eila Roine. Vuoden miesnäyttelijäksi valittiin Eero Ritala ja naisnäyttelijäksi Maria Ylipää, jotka puhuivat kiitospuheissaan seksuaalista ahdistelua vastaan.

