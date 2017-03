Dome Karukoski kaavailee elokuvaa Keanu Reevesin kanssa

Dome Karukoski on pyydetty ohjaamaan Keanu Reevesin tähdittämä elokuva. Draamakomedia The Starling (Kottarainen) kertoo pariskunnasta, joka lapsen menettämisen jälkeen kasvattaa puutarhaa. Reevesin vastanäyttelijänä olisi Isla Fisher.

- Uniikki tarina luonnon suhteesta ihmiseen, Karukoski luonnehtii STT:lle.

Tuottajat ovat nimekkäitä. Kevin Frakes on tuottanut Reevesin John Wick -toimintaelokuvat. Michael Bederman oli mukana Oscar-voittajassa Spotlight.

- Puhuttuani tuottajien kanssa ymmärsin, että heillä on eurooppalaistyyppinen lähestymistapa. Ohjaajaa kuunnellaan.

The Starlingista uutisoi ensimmäisenä uutissivusto Deadline. Elokuvan toteutuminen ei ole vielä varmaa.

- Nyt elokuvaa rahoitetaan. Kyse on siitä, paljonko lompakkomiehet haluavat maksaa näyttelijöille, Karukoski kertoo.

- Voin vain odotella, kuvataanko elokuva kesällä vai mitä tapahtuu.

Reeves on taas iso tähti

Keanu Reevesin läpimurtoelokuvia olivat Bill & Ted -komediat sekä toimintaelokuvat, kuten Myrskyn ratsastajat ja Speed - kuoleman kyydissä. Tieteisseikkailu Matrix jatko-osineen oli ilmiö ja miljardien eurojen menestystarina.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana Reeves on tehnyt vain muutamia ison rahan elokuvia. Menestyneimpiin kuuluvat John Wick -toimintaelokuvat, joista jälkimmäinen on yhä teattereissa. Ennen sitä hänet nähtiin Suomen valkokankailla viimeksi tanskalaisohjaaja Nicolas Refnin taiteellisessa kauhuelokuvassa Neon Demon.

- Tapasin Keanun joulukuussa. Hän oli yllättävän avoin ihminen. Ajattelin, että hän voisi tehdä The Starlingissa parhaan roolinsa, Karukoski sanoo.

- Minua kiinnosti myös hänen henkilöhistoriansa.

Reevesin yksityiselämään liittyy tragedioita. Ystävä River Phoenix menehtyi yliannostukseen 1993. Reevesin ja Jennifer Symen lapsi syntyi kuolleena vuonna 1999. Syme kuoli auto-onnettomuudessa kaksi vuotta myöhemmin.

- Reeves on ihmistyypiltään yllättävän skandinaavinen. Hän ei ajele Ferrarilla, vaan motskarilla, eikä tee muutenkaan numeroa itsestään, Karukoski kuvailee.

- Hän on hyvin sitoutunut The Starlingiin. Saan häneltä jatkuvasti tekstareita. Tietysti hänelle tarjotaan nyt uusimman John Wickin menestyksen jälkeen toimintaleffarooleja, joista palkkiot ovat jopa kymmenkertaisia tähän verrattuna.

Tom of Finland avaa Ruotsissa

Karukosken ohjaama Tom of Finland tuli Suomessa elokuvateattereihin viime perjantaina. Katsojia on kertynyt tähän mennessä 33 000.

Karukoski myöntää, että se on vähemmän kuin hän toivoi. Hän on itse paraikaa lehdistökiertueellaan Ruotsissa, jossa ensi-ilta on tänään.

- Ei se floppi Suomessa ole, mutta ei tässä voi paukuttaa henkseleitä, ohjaaja sanoo.

- Katsojapalaute on hyvää, mutta Mielensäpahoittajan katsojalukuihin ei päästä.

Karukoski korostaa Tom of Finlandin yleisön olleen hyvin naisvaltaista.

- Maakunnissa on ollut aika hiljaista. Voidaan arvata, että kahden miehen kohtaaminen ei siellä niin vedä elokuvateatteriin.