Dokumenttisarja minihuuhkajista ei osu maaliin – U19-joukkue valmistautuu EM-kisoihin

Kannusta mua

★★ Oliko se päämäärätöntä tajunnanvirtaa vai enkö vain kuulu kohderyhmään?

Kannusta mua – Minihuuhkajien matka kohti EM-kotikisoja -minidokumenttisarjan kohdalla ei tarvitse kysyä, miksi se on tehty. Suomessa pelataan heinäkuussa jalkapallon 19-vuotiaiden EM-turnaus ja kotijoukkueen seurantadokumentti on ehdottoman kiinnostava aihe. Moni joukkueen pelaajista pelaa jo nyt ulkomailla, ammattilaisseurojen akatemiajoukkueissa. Sekin on mielenkiintoinen sivujuonne.

Dokumentin tyylilaji kuitenkin mietityttää.

Joukkueen matkassa on laulaja Sanni, joka jutustelee ja vähän lauleskeleekin pelaajien kanssa. Käy ilmi, että Sannilla on jalkapallotausta. Välillä näytetään kuvaa harjoituksista ja välillä tavoitellaan hieman vakavampaa keskustelutasoa Jari Litmasen kanssa. Kaikki tämä yhdeksään ja puoleen minuuttiin. Sitten dokumentin avausjakso päättyy.

Nettisarjan rennolla käsittelytavalla tavoitellaan oletettavasti nuoremman polven katsojia. Se on taitolaji, ja tällä kertaa nuoli ei osu napakymppiin.

Kuusiosaisen ohjelmasarjan ensimmäinen jakso julkaistaan tänään, seuraavat aina kahden viikon välein.

Kolmessa seuraavassa osassa esitellään kussakin yksi pelaaja: Aberdeenissä Skotlannissa pelaava Miko Virtanen, FC Interin Albion Adem ja saksalaisen HSV:n Tobias Fageström. Kun käsiteltävä aihe kohdentuu tarkemmin, niin toivottavasti otekin terävöityy.

Telia-tv, Youtube.