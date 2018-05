Dok: Suosta puutarhaparatiisiksi

★★★ Kevät pulpauttaa television ohjelmistoon piha-, puutarha- ja mökkiohjelmia kuin rinteet leskenlehtiä. Dok-sarjan dokumentissa on tänään aiheena Ruskeasuon siirtolapuutarha Helsingissä.

Siirtolapuutarhat ovat kiehtova aihe, koska kiinnostus niitä kohtaan on lisääntynyt viime aikoina. Ohjelman tiukka rajaus Ruskeasuohon on kuitenkin sen heikkous. Tavallaan se kuitenkin edustaa kaikkia Suomen siirtolapuutarhoja, niillä on paljon yhteistä tämän Suomen vanhimman alkuperäisellä paikallaan yhä toimivan alueen kanssa. Ruskeasuo perustettiin vuonna 1918.

Tampereen Hatanpäälle perustettiin siirtolapuutarha muutamaa vuotta aiemmin, mutta alue on tuhottu ja siirtolapuutarha siirretty Niihamaan 1970-luvulla.

Tuho oli lähellä Ruskeasuollakin, mutta alue on säilynyt alkuperäisestä pienentyneenä.

Ohjelma on monipuolinen, mutta sirpaleinen.

Menneisyys ja siirtolapuutarhoiden idean syntyminen saavat osansa. Historian lisäksi käsitellään muun muassa sukupolvenvaihdosta palstoilla, sääntöjä ja kielikysymystä, sillä Ruskeasuon perustajat olivat ruotsinkielisiä. Toiminta on edelleen ruotsinkielistä. Säännöt aiheuttavat kitkaa varmasti kaikissa siirtolapuutarhoissa.

Siirtolapuutarhoja on muuallakin kuin Suomessa. Ohjelmassa piipahdetaan Saksassa, Tanskassa ja Ruotsissa.

Yle Teema & Fem perjantai 4.5. klo 18.30.