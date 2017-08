Despacito on nyt historian katsotuin Youtube-video

Puertoricolaisen laulajan Luis Fonsin jättihitti Despacito on noussut videopalvelu Youtuben kaikkien aikojen katsotuimmaksi videoksi. Pääasiassa espanjankielinen Despacito ohitti perjantaina Wiz Khalifan kappaleen See You Again.

Tammikuun 12. päivä Youtubeen ladattua musiikkivideota on katsottu perjantai-iltaan mennessä 2,997 miljardia kertaa. See You Again on 2,994 miljardissa.

Despaciton julkaissut Universal Music kertoi kaksi viikkoa sitten, että kappaleen alkuperäistä versiota ja sen remixejä on kuunneltu eri suoratoistopalveluissa yhteensä 4,6 miljardia kertaa.

See You Again nousi tilastokärjeksi heinäkuun alussa. Se ohitti korealaisartisti Psyn hitin Gangnam Style, joka ehti pitää kärkipaikkaa neljän ja puolen vuoden ajan.

Youtuben 50 katsotuimmasta videosta 47 on musiikkivideoita.