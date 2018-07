Bonusperhe

*** Uusperheestä kertova ruotsalaissarja Bonusperhe on yhtäaikaa realistinen ja siloteltu. Sarja muistuttaa Carl Larssonin perhe-elämää kuvaavia maalauksia.

Kun Eddie (Frank Dorsin) karkaa koulusta, hätä on suuri. Ilmassa on kuitenkin koko ajan luottamus siihen, että mitään todella ikävää ei tapahdu. Usko hyvään tekee sarjasta kivan seurata. Uusperheen, tai perheen yleensä, ongelmat ovat esillä, mutta ne käsitellään niin, eivät pulmat tule painajaisina katsojan uniin.

Tällaisia ohjelmia tarvitaan, koska aina ei jaksa seurata rankkaa tuskaa ja ahdistusta.

Lisan (Vera Vitali) ja Patrikin (Erik Johansson) perheestä kertova Bonusperhe on edennyt Suomessakin toiselle tuotantokaudelle. Ensimmäisessä jaksossa parin Lo-vauva (Karin Leven) on syntynyt ja Patrik on koti-isänä. Ensimmäinen kohtaus tosin lupaa vaikeuksia jatkossa, vaikka tämäniltaisessa osassa ne eivät vielä näy vihjettä kummemmin.

Carl Larsson -tyyliin sopiva on myös Lo. Hän on tyypillinen elokuvapienokainen. Vauva on söpö, kun tarvitaan. Hän nukkuu omassa sängyssään tai istuu rattaissa rauhallisesti, mutta ei kertaakaan huuda pää punaisena niin sanotusti väärässä paikassa. Ehkä kuulemme rääkymistä jossain kauden jaksoista.

Vanhojen tuttujen lisäksi toisella kaudella sarjaan tulevat mukaan myös Lisan isosisko Emma (Regina Lund) Lontoosta ja taekwondokerhoa pyörittävä Branco (Dragomir Mrsic).

Yle Teema & Fem lauantai 14.7. klo 18.45