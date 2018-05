Ankara historiallinen draama näyttää: sisällissota loppui, levottomuus jäi

Kriitikko Pekka Eronen valitsee kolme päivän kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Raja 1918

★★★ Jörn Donnerin ideoima, Aleksi Bardyn kirjoittama ja Lauri Törhösen ohjaama ankara historiallinen draama palaa sadan vuoden takaisin päiviin: sisällissodan loppuun, jolloin traagisen tutut ristiriidat yhä jylläsivät itsenäistyneen Suomen levottomalla itärajalla. Martin Bahne on paikalle lähetetty yläluokkainen upseeri, Minna Haapkylä opettaja, joka piilottelee kihlattuaan, punakapinallista (Tommi Korpela). (Suomi 2007)

Sub maanantai 21.5. klo 21.00.

Shooter

★★★ Joku halutaan estämään presidentin salamurha. Hommaan palkataan pyssyasioiden ekspertti, entinen merijalkaväen tarkka-ampuja. Mark Wahlberg on roolissa villin lännen revolverimiesten ja myöhempien sankareiden sukua: yksinäinen murjottaja yhteiskunnan laitamilta. Juuri sellainen on oikea mies kokemaan, kuinka likaista on systeemin peli. Tiiviin, mutta tavanomaisen jännärin ohjasi Antoine Fuqua. (USA 2007)

Hero maanantai 21.5. klo 21.00.

Kun peto herää

★★★ Jonas Alexander Arnby teki perinteisestä kauhuaiheesta pohjoismaisen, viileän tulkinnan. Marie on ahdisteltu nuori nainen syrjäisessä ja synkässä kalastajakylässä. Samaan aikaan, kun paikkakunnalla esiintyy hämäriä kuolemantapauksia, alkaa hän kokea kehossaan muutoksia, jotka eivät mahdu normaalien kasvukipujen sarjaan. Sonia Suhl on kalvakka tyttö, jota outo voima vie. Lars Mikkelsen on ylisuojeleva isä. Ensiesitys. (Tanska 2014)

Yle Teema & Fem maanantai 21.5. klo 22.55.