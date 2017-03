Angry Birds -elokuvan tekijöille Hulda-vientipalkinto

Elokuva- ja tv-alan vientipalkinto Huldan saavat tänä vuonna Rovio Entertainment ja Angry Birds -elokuvan päätuottaja Mikael Hed.

Palkinnon myönsi vientiorganisaatio Audiovisual Finland.

Angry Birds on kaikkien aikojen menestyksekkäin suomalainen elokuva. Se on kerännyt maailmanlaajuisesti lähes 300 miljoonan dollarin edestä lipputuloja. Se on myös kaikkien aikojen toiseksi parhaiten menestynyt elokuva, joka perustuu peliin.

- Angry Birds -elokuvan huikea menestys asetti uuden riman sille, mikä meille suomalaisille on mahdollista. Se on myös esimerkki siitä, miten pitkälle hellittämätön, hyvin mietitty brändiarkkitehtuuri voi viedä, hehkutti Audiovisual Finlandin toimitusjohtaja Johanna Karppinen.