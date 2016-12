Alicia Keys hylkäsi meikit - "Kunpa kaikki voisivat olla aitoja, esittämättä mitään"

Sympaattinen naistähti on saanut nuorissa naisissa ja tytöissä aikaan suuren muutoksen teolla, joka on pieni mutta merkittävä. Pari kuukautta sitten Alicia Keys, 35, tuli julkisuuteen ilman meikkiä ja on ollut kaikissa tv-kuvauksissa sekä valokuvaussessioissa ilman meikin häivääkään. Viihde- ja popmaailmassa tämä on rohkea teko.

- Tulin pakkomielteiseksi siitä, miltä näytän, kun astuin ovesta ulos. Tajusin, että on naurettavaa meikata joka kerta lähtiessäni lasten kanssa puistoon tai vaikka vain käydäkseni kulmakaupassa. Mietin asiaa hetken ja tulin lopputulokseen, että on tärkeämpää olla aito oma itsensä ja näyttää maailmalle, kuka olen, sillä kellään ei tulisi olla tällaisia ajatuksia oman ulkonäön suhteen, Alicia Keys kertoo STT:lle New Yorkissa.

Lahjakas muusikko oli myös Yhdysvaltojen Voice-ohjelman tuomari kuluneena syksynä ja on herättänyt ainoastaan ihastusta luonnollisella olemuksellaan kuvauksissa. Hän on vieraillut useissa tv-ohjelmissa ja saanut juontajat puhdistamaan kasvonsa kesken lähetyksen.

- Paineet siitä, miltä naisten ja tyttöjen tulisi näyttää, ovat järkyttäviä. Tämä on tilanne ympäri maailman, ja se on surullista. Tyttöjen pitäisi näyttää tytöiltä, eikä nukkemainokseita tai kymmentä vuotta vanhemmilta. Vaatii rohkeutta olla oma itsensä ja kannustan kaikkia siihen meikittöminä tai ei.

Kännykät pois yleisöltä

Uuden Here-albumin myötä Alicia Keys on esiintynyt paljon, eikä hän ole sallinut kännyköitä keikoilla. Kyse ei ole siitä, että hän esiintyy meikittömänä, vaan hän haluaa kaikkien nauttivan musiikista.

- Tämä vuosi on ollut minulle oivalluksen aikaa. Musiikin voima on valtava. Kun yleisö keskittyy jälleen itse keikkaan kännyköidensä sijasta, tunnelma on muuttunut miltei sata prosenttia. Yleisö reagoi siihen, mitä sanot ja esität, eikä vain raplää kännyköitään. Olen pitkästä aikaa nähnyt ihmisten sulkevan silmänsä keikoilla ja jopa itkevän. Näiden tunteiden näkeminen ja kokeminen yhdessä on mahtavaa.

Keys puhuu vahvasti myös ihmisoikeuksien puolesta. Hän haluaa saada aikaan muutoksen.

- Uskon naisten vihdoin luottavan itseensä ja haluavan vaikuttaa asioihin. Naisten, tyttöjen, äitien ja isoäitien tulisi ymmärtää oma vahvuutensa ja uskoa myös ympäristönsä tukevan heitä. Asenteet voivat muuttua, kun yhdessä päätämme muuttaa niitä, Alicia Keys pohtii.

Irti stereotypioista

Naisten oikeudet ovat lähellä Keysin sydäntä, mutta niin kaikkien muidenkin.

- Oli kyse mistä tahansa vähemmistöstä, ihonväristä tai ihmisryhmästä, meidän pitäisi yrittää päästä irti stereotypioista. Se vaatii meiltä kaikilta töitä, mutta pystymme siihen yhdessä. Kun tulin äidiksi, ymmärsin, mikä voima naisissa on ja miten voimme vaikuttaa lapsiimme. Jos kasvatamme lapsemme avoimiksi, ja he hyväksyvät maailman ympärillään, asiat varmasti muuttuvat.

Keys on kahden pienen pojan äiti ja haluaa heidän maailmankuvansa olevan avoin kaikelle.

- Haluan lasteni näkevän ihmiset yksilöinä ja erilaisina olentoina. Toivon pojistani tulevan ystävällisiä ja toiset huomioon ottavia, mutta kuitenkin samalla aitoja ja rehellisiä. Jos onnistun tässä heidän kanssaan, olen enemmän kuin tyytyväinen itseeni, Keys sanoo hymyillen.