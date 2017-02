Alice Cooper "pöyristyi" Kalevan haastattelussa – näin tähden suunnitelmat ovat toteutuneet

Joulukuussa 2009 tekemässäni haastattelussa Alice Cooper kertoi suunnittelevansa uutta levyä, johon toivoi kumppaneikseen laulujen kirjoittamiseen vanhoja tuottajiaan, Bob Ezriniä ja Desmond Childia.

Ei mennytkään kuin pari vuotta, kun 2011 ilmestyi albumi Welcome 2 My Nightmare, joka oli jatko-osa Ezrinin vuonna 1975 tuottamalle levylle Welcome to My Nightmare. Uutukaisen tuottajana oli kukapa muukaan kuin Ezrin, ja muutamassa kappaleessa lauluntekijäkrediiteissä mainitaan Child. Levyllä ovat muutamalla kappaleella soittamassa ja lauluja tekemässä legendaarisen Alice Cooper –bändin elossa olevat jäsenet Dennis Dunaway, Neal Smith ja Michael Bruce (Alice Cooper oli viisimiehinen bändi vuoteen 1975 saakka, jolloin sen Alice Cooper –niminen laulaja lähti soolouralle). Heidän kanssaan mies sanoi olevansa hyvissä väleissä ja esiintyvänsä aina silloin tällöin.

Nyt Cooperilla on suunnitteilla jatko-osa vuonna 1971 ilmestyneelle Killer-albumille, jota ovat tulossa tekemään mainitut entiset bändikaverit.

Oulun Teatrialla seitsemän vuotta sitten soittaneesta bändistä tällä hetkellä Alicen mukana kiertää ainoastaan basisti Chuck Garric. Qstockin lavalla nähdään Garricin lisäksi luultavasti kitaristit Nita Strauss, Ryan Roxie ja Tommy Henriksen sekä rumpali Glen Sobel.

Haastattelussa hyväntuulinen Cooper muka pöyristyi hetkeksi, kun kyselin tuolloin meikäläisten eläköitymisikää lähestyvältä artistilta lopettamispäivämäärästä. ”Miksi ihmeessä minun pitäisi lopettaa”, hän puhisi.

Reilun kuukauden päästä 69 vuotta täyttävä teräsvaari ei hellitä vieläkään. Tiivis maailmankiertue jatkuu muun muassa tänne Ouluun, ja uutta musiikkia on luvassa.

