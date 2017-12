"Aika hyvää settii!" Remu Aaltonen lupaa viimeisistä keikoistaan – tänään klubikeikka Oulussa

– Oletko sinä aivan varma, että tämä on viimeinen kiertueesi, Remu Aaltonen?

Puhelinlinjan toisessa päässä kuuluu tuttu naurunkähätys.

– No, eihän sitä koskaan voi olla täysin varma.

Joka tapauksessa Remu & Hurriganes on ollut lokakuusta saakka tien päällä ja rundin nimi on The Last Call Tour.

Kokoonpano, johon maestron itsensä lisäksi kuuluvat Arska Rautajoki (rummut), Nipa Niilola (kitarat ja taustalaulu), Antti Rautajoki (kitarat) ja Jaska Ylä-Rautio (basso), päättää klubikiertueensa Ouluun.

Homman jujuna on ollut tuoda keikoille mukaan vieraileviä tähtiä. Lauantaina Oulun Radisson Blussa lavalle seuraksi kiipeää Mato Valtonen, Sleepy Sleepersistä ja Leningrad Cowboysista tuttu solisti.

– Ei me olla aiemmin tehty mitää proggiksia yhdessä. Se Valtonen on just oikeanlainen hullu, ja määhän oon sellainen hullu, että saan tämmösiä idiksiä.

"Kattilan pitää, kato, kiehua molemmilla puolilla." REMU AALTONEN ROCK'N'ROLL -MUUSIKKO

Remu ei peittele innostustaan.

– Pitkästä aikaa on tämmöistä kunnon musaa tarjolla. Eihän kukaan muu soita rock'n'rollia. Se on vähän niinkuin antiikkia. Ei näitä nykytyyppejä kiinnosta. Ne soittaa vaan rockia.

Aaltonen äityy kehumaan Oulua keikkapaikkana.

Mikä tekee keikasta hyvän?

– No sehän riippuu ihan yleisöstä. Kattilan pitää, kato, kiehua molemmilla puolilla. Siellä Oulussa on aina ollu helvetin hyvä vastaanotto!

– Ja aika hyvää settii on tarjolla. Kukaan ei tuu pettymään!

Laatutakuu, vai?

– Aivan!

Ja taas kuuluu naurunkähätys.

Eläkkeelle rock'n'rollin vanhempi valtiomies tuskin malttaa asettua, vai kuinka?

– No. Mähän oon nykyisin aika paljon omissa oloissani – toki nyt rundilla täytyy olla bändin kans tekemisissä.

Pitkä kiertue pitää Oulun-visiitin mentyä joulutauon, jonka jälkeen se ilmeisen viimeinen keikka on luvassa Helsingin jäähallissa tammikuun 20. päivänä.

Sinne Remu on kutsunut mukaansa joukon legendaarisia rokkifrendejään, solistivieraita, bändimuusikoita, kavereita ja ystäviä.

