Äänikunkku saa kilpailijakseen tyttärensä – osuvaa satiiria filmibisneksen miehisestä ylivallasta

Kriitikko Pekka Eronen valitsee kolme päivän kiinnostavinta tv-elokuvaa.

In a World…

**** Lake Bellin komedian nimi tulee tyypillisistä avaussanoista, jotka tuttu miesääni mörisee Hollywood-leffojen trailereissa. Fred Melamed on Sam, alan itseriittoinen kunkku, joka saa kilpailijakseen oman tyttärensä, äänivalmentaja Carolin. Bell tekee raikkaan roolin ja raikas, skarppi tapaus on koko elokuvakin. Perhekuvioiden ja romanttisen komedian lisäksi pudotellaan osuvaa satiiria filmibisneksen miehisestä ylivallasta. (USA 2013)

TV5 keskiviikko 18.7. klo 22.50

Valkoinen kaupunki

*** Aku Louhimiehen kaksitoistaosainen Irtiottoja-sarja kertoi enimmäkseen synkkiä tarinoita 2000-luvun alussa. Tämä elokuva on pidennetty versio pinon synkimmästä. Janne Virtanen tekee riipaisevan roolin taksikuskina, jonka elämän aviokriisi sysää syöksykierteeseen. Susanna Anteroisen esittämän vaimon häijyys ja suomalaisen miehen onneton hiljaisuus pitävät huolen, ettei tältä pohjalta ole edes sitä yhtä suuntaa ylöspäin. (Suomi 2006)

Hero keskiviikko 18.7. klo 21.00

Muukalainen

*** Jukka-Pekka Valkeapään esikoiselokuvassa on lujasti lupausta. Pienen pojan mielenmaisema välittyy kalpeasta luonnonvalosta ja kirpeistä, sateen viilentämistä kuvista. Mieleen niistä tulevat vähän turhankin selvästi semmoiset itänaapurin merkkiteokset kuin Tarkovskin Peili ja Zvjagnitsevin Isän paluu. Vitali Bobrov on poika, jonka kotitalolle saapuu haavoittunut muukalainen (Pavel Liška), jolla on mukana viesti isältä. (Suomi 2009)

TV1 keskiviikko 18.7. klo 22.25