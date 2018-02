Äänestys: Mikä on paras biisi Saara Aallon UMK18-kilpailukappaleeksi?

Laulaja Saara Aalto on julkaissut kolme ehdokasta UMK18-kilpailukappaleeksi. Nyt on aika äänestää, mikä kappaleista olisi paras vaihtoehto.

Euroviisuedustuskappale valitaan lauantaina 3. maaliskuuta, mutta nyt Kaleva.fi:n lukijoilla on mahdollisuus äänestää omaa suosikkiaan.

Saara Aallon kolme biisiehdokasta ovat 9. helmikuuta julkaistu Monsters, 16. helmikuuta julkaistu Domino ja 22. helmikuuta etuajassa julkaistu Queens.

Monsters-kappaleen ovat säveltäneet ja sanoittaneet Linnea Debin, Joy Debin, Ki Fitzgerald ja Aalto. Kappaleen ydinviesti on itsenäisestä ja vahvasta naisesta, joka ei anna pään sisäisten demonien tehdä päätöksiä.

Domino-kappale puolestaan kertoo siitä hetkestä, kun on niin rakastunut, että jalat lähtevät alta. Kappale on Aallon, Thomas G:sonin, Bobby Ljunggrenin, Johnny Sanchezin ja Will Taylorin käsialaa.

Viimeiseksi julkaistua Queens-kappaletta Aalto luonnehtii No Fear -biisin jatko-osaksi. Queensin teemoja ovat rakkaus, valo ja positiivisuus. Kappaleen ovat tehneet Aalto, Farley Arvidsson, Charlie Walshe, Tom Aspaul ja Arto Ruotsala.

Katso Saara Aallon biisiehdokkaiden musiikkivideot muistin virkistykseksi ja anna sitten äänesi. Äänestysaikaa on maanantaiaamuun 26. helmikuuta klo 9 asti.

Monsters:

Domino:

Queens: