72-vuotiasta epäillään yhdeksi Kardashianin ryöstäjistä

Ranskan poliisi on vapauttanut Kim Kardashianin ryöstön tutkinnan yhteydessä kiinni otetun autonkuljettajan ja kaksi muuta ihmistä, kertoo nimetön viranomaislähde. Julkkiksia palvelevan yrityksen palkkalistoilla oleva kuljettaja toimi Pariisissa Kardashianin kuljettajana.

Pidätettyinä on yhä 14 ihmistä. Tutkijat uskovat, että joukossa on viisi miestä, jotka osallistuivat lokakuiseen ryöstöön. Epäiltyjen joukossa on 72-vuotias ja 60-vuotias mies. Kumpikin on aiemmin syyllistynyt ryöstöihin.

Ryöstö tehtiin lokakuussa, kun tosi-tv-tähti Kardashian oleskeli Pariisissa. Aseistautuneet poliiseiksi pukeutuneet miehet tunkeutuivat hänen asuntoonsa, sitoivat hänet ja lukitsivat kylpyhuoneeseen. He veivät mennessään noin yhdeksän miljoonan euron korut.