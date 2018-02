Zuma hummasi Nelson Mandelan ANC:n perinnön – Etelä-Afrikan presidentti saattaa erota tänään

Etelä-Afrikan iloluontoiselle johtajalle povataan ennenaikaista lähtöä korruptiouutisten ja muun syytöstaakan käytyä liian raskaaksi. Maan medioiden mukaan presidentti olisi jo myöntynyt eroamaan. Virallista ilmoitusta ei ole vielä tullut.

Pitkään näytti siltä, että salakähmäinen presidentti Jacob Zuma on kuin aina jaloilleen putoava kissa. Viimein keskiviikkona kaikki yhdeksän poliittista elämää alkavat olla lopussa. Etelä-Afrikan valtapuolue ANC, Afrikan kansalliskongressi, toivoo saavansa raivattua Zuman pois vallasta jo ennen vuonna 2019 päättyvän presidenttikauden loppua. Nyt näyttää siltä, että presidentin eroa toivovat saavat mitä haluavat.

Zuma joutui uransa aikana monien skandaalien ja syytöksien keskipisteeseen. Monen silmissä suurin synti on eteläafrikkalaisten kansallissankarin, vapaustaistelija Nelson Mandelan poliittisen perinnön tärvääminen.

Jos Zuma eroaa, seuraava presidentti, tai ainakin vahva suosikki on puolueen johtajaksi joulukuussa valittu Cyril Ramaphosa. Kaikesta huolimatta Zuma ei voi jatkaa tehtävissään enää kolmatta kautta, sillä Etelä-Afrikassa presidentti saa olla vallassa ainoastaan kaksi kautta peräkkäin.

Zuma on selvinnyt monista syytöksistä kuin koira veräjästä

Useita skandaaleja läpi käytyään 75-vuotias Zuma menetti puolueensa ANC:n enemmistön tuen. ANC kokoontui tällä viikolla useisiin kokouksiin keskustellakseen hallituksen ja Zuman tulevaisuudesta.

Epäsuosiota ehti jatkua pitkään. Moni kysyi, miten niin epäsuosittu presidentti ylipäätään voi johtaa maata. Etelä-Afrikassa on energinen ja kriittinen lehdistö, joka ei ole säästellyt sanoja Zuma-otsikoissaan. Osa mediasta uutisoi kärkkäästi Zuman uumoilevasta erosta, joka näyttää vääjäämättömältä.

Useiden lähteiden mukaan Zuma on jo lupautunut tiettyjen ehtojen täyttyessä jättämään paikkansa suosiolla.

Viime vuoden joulukuussa seuraava presidenttiehdokassuosikki Ramaphosa syrjäytti Zuman puolueen johdosta. Myös Zuman ex-vaimo Nkosazana Dlamini-Zuma haki puolueen johtoon.

Zuma väisti vain täpärästi hallituksen epäluottamuslauseen elokuussa ja uusi epäluottamusäänestys päätettiin järjestää helmikuun lopulla. Nyt voi olla, ettei presidentin ura jatku enää sinne asti.

ANC on ollut Etelä-Afrikan hallituspuolue apartheid-rotuerottelupolitiikan purkamisesta lähtien.

Nobelin rauhanpalkinnon saanut Mandela kuului samaan puolueeseen ja oli Etelä-Afrikan ensimmäinen musta presidentti. Valkoisen apartheid-hallinnon aikoinaan vangitsema Mandela on Etelä-Afrikassa elämää suurempi hahmo. ANC:n kannatus on kuitenkin laskenut tasaista tahtia maan talouskasvun ollessa surkeaa. Maata pitkään vaivannutta köyhyyttä ei ole saatu kitkettyä.

Kieltää tehneensä vääryyksiä

Zumaan liittyvät skandaalit ovat syytöksiä laajasta korruptoituneisuudesta, lahjusten vastaanottamisesta, rahanpesusta ja raiskauksesta. Hänet todettiin syyttömäksi raiskaukseen keväällä 2006.

Zuman luoma kuva kansan presidentistä alkoi murentua, kun hän käytti satojatuhansia euroja valtion varoja yksityisen asuntonsa runsaskätiseen varusteluun Nkandlassa.

Myöhemmin oikeus määräsi Zuman maksamaan rahat takaisin valtiolle.

Zuma on henkilökohtaisesti kieltänyt tehneensä koskaan mitään väärää ja onnistunut aina kiemurtelemaan ulos syytteistä itseänsä vastaan.

Ihmisenä häntä on kuvailtu hyvin karismaattiseksi ja iloiseksi. Olemuksellaan lumoavalla presidentillä on ollut yhä vankka kannattajakunta syrjäyttämisaikeista huolimatta.

Kansanläheinen Zuma kasvoi köyhissä oloissa kodinhoitaja-äitinsä elättämänä, ja hänen poliisi-isänsä kuoli hänen vielä ollessaan lapsi.

Zuma ei koskaan päässyt kouluun. Tuleva presidentti liittyi 17-vuotiaana ANC:n sotilaalliseen ryhmään, joka oli muodostettu vastustamaan apartheidia. Hänet vangittiin muiden jäsenten kanssa. Hän joutui vankilaan kymmeneksi vuodeksi.

Kansanomainen presidentti on ollut suosittu

Köyhän perhetaustansa vuoksi Zuma on ollut suosittu tavallisen kansan joukossa siksi, että hän kannattaa perinteisiä perhearvoja.

Zuma on zuluheimon perinteen mukaisesti ylpeä moniavioisuuden kannattaja. Hänellä on ollut kaikkiaan kuusi vaimoa, joista neljän kanssa avioliitto on yhä voimassa.

Zumalla tiedetään olevan yhteensä 21 lasta, myös muiden naisten kuin omien vaimojensa kanssa.