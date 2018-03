Zuckerberg kommentoi ensimmäisen kerran Facebook-skandaalia

Tämä valheuutisten tulva on loputonta. Tämä viimeisin "Facebook skandaali" on yhtä tyhjä kuin edellisetkin skandaalit. Trump todellakin voitti vaalit demokraattisesti ja perustuslaillisesti. Kaiken huipuksi Trump on osoittautumassa kaikkien aikojen parhaaksi presidentiksi. Kuka olisi uskonut, että Yhdysvallat ojentaa sovinnon käden Venäjälle ja astuu samaan neuvottelupöytään Pohjois-Korean kanssa. Kun asiaa hetken miettii, on kuin olisimme astuneet utopiaan. Tulevaisuutemme on upea. Kiitos herra presidentti Trump.