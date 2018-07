Todella hieno juttu, että he löytyivät! Toivottavasti paluu arkeen menee myös hyvin, sillä tällä hetkellä he kärsivät mm. hypotermiasta ja ravinnon puutteesta, mikä tarkoittaa sitä että tuolta vetisestä luolastosta on raskas matka takaisin maanpinnalle heikkokuntoisille ihmisille. Toivotaan parasta, että loppukin menee hyvin, ammattitaitoista apua on onneksi tarjolla.