Ylen toimittajalle tiukasti vastannut venäläistiedottaja on tylyttänyt mediassa ennenkin

Venäjän ulkoministeriön viestintäpäällikkö Maria Zakharova ylitti tällä viikolla uutiskynnyksen tiedotustilaisuudessa Yleisradion toimittajalle antamallaan poikkeuksellisella vastauksella. Aiheena oli Tshetsheniassa tapahtuvat seksuaalivähemmistöihin kohdistuvat vainot.

Zakharova on myös aiemmin pitämissään lehdistötilaisuuksissa vastannut tiukasti sellaisiin toimittajien kysymyksiin, jotka ovat käsitelleet Venäjän ulkopolitiikalle kiperiä asioita.

Linja on ollut kova esimerkiksi Krimin niemimaata tai Syyriaa koskevissa aiheissa.

Uradiplomaatti

Zakharova, 41, on työskennellyt 1990-luvun lopusta saakka Venäjän ulkoministeriössä eri tiedotustehtävissä. Hän on valmistunut ulkoministeriön alaisesta MGIMO-yliopistosta, ja diplomaatti on toiminut urastaan valtaosan Venäjän valtion palveluksessa.

Zakharovan kanssa samaisesta opinahjosta on aikanaan valmistunut myös ulkoministeri Sergei Lavrov, tosin vuosia Zakharovaa aiemmin.

Ennen kuin Zakharova nimitettiin ulkoministeriön viestintäosaston päälliköksi elokuussa 2015, oli hän johtanut muun muassa Venäjän YK-lähetystön viestintäosastoa New Yorkissa.

Aleksanteri-instituutin tutkija Hanna Smith kuvailee Zakharovaa ammattilaiseksi, jonka myötä koko Venäjän ulkoministeriön viestintä on muuttunut.

- Kömmähdyksiä on tullut aiempaa vähemmän, ja tyyli on muuttunut entistä kansainvälisemmäksi, Smith kuvailee Lännen Medialle.

Smithin mukaan Zakharova on ollut yhdessä ulkoministeri Lavrovin kanssa tärkeitä viestinviejiä Venäjälle.

- Kumpikin pystyy välittämään sanoman silmääkään räpäyttämättä, oli se viesti mikä tahansa.

Tutkija: vastaus tyylivirhe

Tällä viikolla Zakharovan antama vastaus Yleisradion toimittajalle Erkka Mikkoselle herätti jälleen huomiota.

Mikkonen kysyi Zakharovalta Tshetsheniassa tapahtuvista seksuaalivähemmistöjä koskevista vainoista ja niiden vaikutuksista Venäjän ja EU:n suhteisiin.

Moni EU-valtion johtaja, muun muassa Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Ranskan tuore presidentti Emmanuel Macron on vaatinut Venäjää puuttumaan vainoihin.

Vastauksensa aluksi Zakharova otti Mikkosen nimen ylös, minkä jälkeen hän pyysi suoraan kameralle puhuen Tshetshenian presidentti Ramzan Kadyrovia kutsumaan Mikkonen alueelle tekemään reportaasia seksuaalivähemmistöjen oloista.

- Miksi politisoitte tämän asian? Miksi tulette ulkoministeriöön ja puhutte lempiaiheestanne? Zakharova kysyy Mikkoselta.

Suomennettu video tilanteesta on nähtävissä Yle uutisten verkkosivuilla.

Aleksanteri-instituutin Smith pitää Zakharovan tapaa vastata Mikkoselle poikkeuksena ja tyylivirheenä. Smith arvioi, että vastaustavasta paistoi, miten vaikea asia Tshetshenian seksuaalivähemmistöjen vainot ovat Venäjälle.

- Tshetshenia-kysymys yhdistyi huonon päivän kanssa. Jonain toisena päivänä voi olla, että asia olisi mennyt eri tavalla, sanoo Smith.

The Indepedentin mukaan Zakharova aiheutti lausunnoillaan myös viime marraskuussa kohua, kun tämä sanoi venäläisen televisiokanavan haastattelussa, että Yhdysvaltojen presidentinvaalin tulos olisi selvinnyt "juutalaisilta kysymällä". Kommentti tuomittiin antisemitistisenä.